La cantante Greeicy Rendón está de triple celebración: ¡embarazo, gira y boda a la vista!

Greeicy Rendón, la cantante y actriz que estuvo como asesora de Alejandro Sanz en la última edición de La Voz, está de enhorabuena por diferentes motivos. Está esperando su primer hijo junto a su pareja, el también músico, Mike Bahía, una noticia que les ha llenado de alegría. Juntos, además de emprender el bonito sueño de convertirse en padres, comenzarán un proyecto profesional en marzo, cuando dará comienzo su gira conjunta Amantes Tour. Pero la cosa no acaba ahí sino que la pareja también tiene planes de boda y ha desvelado cuándo tienen previsto pasar por el altar. Su compromiso fue algo mágico. "Tenía varias ideas, varios planes con respecto a este día", ha confesado Mike en una entrevista que la pareja ha dado a la revista People. "Llegó el embarazo y me puse a correr un poco. No es que un anillo nos vaya a dar más seriedad, pero quería que, mientras creciera su barriga, creciera su confianza de que yo estaba más feliz estando a su lado. Ella se merece eso", ha afirmado feliz el futuro padre.

La petición de mano fue de película y tuvo contó con un cómplice de excepción: Alejandro Sanz. El pasado mes de octubre, Mike Bahía sorprendía a Greeicy sobre el escenario durante un concierto del artista español en Miami en el que ella participaba, Alejandro y la cantante mantienen amistad y, además de en La Voz han colaborado en el tema Lejos conmigo. "Yo nunca sospeché nada", ha recordado la radiante embarazada, quien pensaba que su chico estaba en Colombia en su casa y jamás se hubiera imaginado la posibilidad de que viajara a Miami a perdirle matrimonio. "Conté con mucha suerte porque de alguna manera Alejandro Sanz fue nuestro padrino. Él se prestó", ha desvelado el artista colombiano. "Fue un momento hermoso, un momento especial", ha reconocido la intérprete que interpretara Perdón en un dueto junto a David Bisbal.

Desde que se comprometieron todo el mundo les pregunta: "¿y cuándo van a hacer la boda?'. La pareja decidió que "o lo hacemos ya con la barriguita o si no, esperamos un par de años para que nuestro hijo o hija sea cómplice", ha explicado Greeicy. "Estaban pasando muchas cosas como la gira, Navidad, demasiadas cosas estaban pasando al tiempo, los discos que consumían mucho tiempo y una boda tiene una preparación", ha declarado, decantándose por la idea de celebrar su enlace más adelante..

La cantante, de 28 años, imagina su gran día junto a sus seres queridos. "Queremos algo muy tranquilo y muy íntimo", ha afirmado la ganadora de Mira quién baila. "Si vamos a esperar después del parto, preferimos esperar a que nuestro hijo o hija esté más consciente, esté más presente, pueda llegar con nosotros y ser parte de ese momento en el que lleguemos al altar. No tenemos afán, creo que vamos a esperar un par de añitos". Greeicy ya se encuentra en el sexto mes de gestación por lo que, en este momento, la pareja está enfocada en terminar de acomodar su nidito de amor en su Colombia natal para esperar la llegada de su primer hijo. La noticia de que iban a tener un bebé la anunciaron de una forma muy original, en forma de canción bajo el título Att: Amor.

La pareja comenzó hace 9 años su noviazgo, todo empezó cuando una amiga les presentó en una fiesta y ya no se han vuelto a separar. "Nuestra historia ha pasado por momentos muy lindos", ha explicado Mike. "Nos estamos tomando el tiempo de que nuestro hijo crezca y nos acompañe en el matrimonio y así mismo nos hemos tomado el tiempo en cada etapa de nuestra relación. Cuando nos conquistamos, nos tomamos el tiempo de ser novios, y así será. Ya nos escogimos. El amor es una decisión y hemos decidido construir algo bonito", ha afirmado convencido el intérprete de Buscándote.

