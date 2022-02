¡Menudo susto! Guardiola narra el aterrizaje 'interruptus' del avión en el que viajaba con su equipo

Pep Guardiola y su equipo han vivido esta semana un episodio de esos que no se olvidan fácilmente, cuando viajaban en avión desde Portugal a Reino Unido. El entrenador del Manchester City ha narrado cómo fue el aterrizaje interruptus que sufrían en el momento que intentaban tomar tierra, incidente provocado por las fuertes rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora que azotan estos días el país y que han provocado la cancelación de alrededor de 400 vuelos. "Para ser honesto, he de decir que al ver el vídeo me dio mucho más miedo y era más terrorífico de lo que sentimos allí", cuenta el que fuera jugador del FC Barcelona sobre aquel perturbador instante que había sido grabado por las cámaras. Explica que la aeronave "se movía mucho" y "estábamos bajando, pero inmediatamente los motores empezaron a sonar y subimos de nuevo", relataba en rueda de prensa al hablar del angustioso regreso a casa que él y los suyos tuvieron el pasado miércoles.

"En el momento dijimos '¡oh!, algo ha pasado'", narraba Pep, si bien contaban con un piloto que "estuvo magnífico y lo hizo increíblemente bien al hablar con nosotros cuando nos asustamos. Estaba muy tranquilo y sus palabras hicieron que todos nos calmáramos", añade. El Titan Airways que los llevaba intentó aterrizar sin éxito en Manchester hasta en tres ocasiones con distintas maniobras, por lo que finalmente se vio obligado a abortar la operación y desviarse rumbo al aeropuerto John Lennon de Liverpool. Sanos y salvos, Guardiola y sus jugadores venían de disputar en Lisboa el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, choque donde vencieron al Sporting por un contundente 0-5 al conjunto local. Resultado que les mete prácticamente en la siguiente ronda del torneo de clubes más prestigioso del mundo y que este año esperan conquistar por primera vez.

Tras la importante victoria, Pep y los futbolistas vivían en sus propias carnes los estragos del temporal generado por dos grandes tormentas que han sido bautizadas con el nombre de Dudley, la primera, y Eunice, la segunda. Esta última está considerada ya como la peor borrasca en el Reino Unido en tres décadas, que ha dejado a miles de hogares sin electricidad y obligaba al gobierno a movilizar al ejército en labores de salvamento. El temporal está golpeando también al centro de Europa y se ha cobrado la vida de al menos once personas en varios países del viejo continente, entre ellos Reino Unido, Holanda, Alemania y Bélgica. En Inglaterra, los vientos huracanados han derribado árboles y levantado escombros, causando el fallecimiento de una mujer de 30 años en Londres, y de dos hombres, uno de 20 en Hampshire -al sur - y otro de 50 en Merseyside -al oeste-, según informa la BBC.

