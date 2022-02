Leiva cuenta cómo fue el accidente en el que perdió la visión total de un ojo

El cantante Leiva ha contado cómo cuando solo tenía 12 años tuvo un accidente en el que perdió el ojo izquierdo. Hablando sobre las cicatrices que te va dejando la vida y de las cuales tienes que aprender, el ganador de Goya por La Llamada ha expresado que aunque para él no supuso un problema, sí lo fue para sus padres. "Para ellos fue una cosa muy traumática, pero no para mí", ha recordado el artista en una entrevista del podcast Farid y Diego. El intérprete de Terriblemente cruel ha explicado además que era un niño "muy inquieto" y que tuvo dos percances simultáneos. Primero se rompió el brazo tras caerse de un skate y después perdió la visión por culpa de una pistola de perdigones. "Automáticamente dejé de ver con ese ojo para siempre, pero yo lo único que quería era salir del hospital para jugar a la pelota. Que me dijeran que no iba a ver más pues no tenía esa dimensión. Yo no podía hacerme cargo de eso, así que automáticamente salí porque yo quería vivir", ha continuado diciendo el artista.

Casi 30 años después, el artista tiene actualmente 41, Leiva se ha dado cuenta del gran poso que aquello le causó en sus canciones porque estuvo un tiempo sin poder hacer muchas cosas. "Tuve que ir tranquilizando mi inquietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto, por lo que por ese traumático accidente seguramente hoy estemos aquí", ha dicho el cantante, añadiendo que gracias al celador que le tocó cuando le llevaron a operarle se dio cuenta de que la gravedad del hecho no era tanta como podría haber sido en realidad. En el trayecto desde urgencias hasta que llegó al quirófano, "que sería de un minuto", le tocó un trabajador que le dijo que era "un chico con suerte".

"'Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos ¿cual es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación', me dijo en ese corto trayecto", ha relatado Leiva, asegurando que esas palabras cambiaron su pensamiento para siempre. Además, cree que tal y como está avanzando la tecnología estos años hay posibilidades de que quizá puede recuperar esa visión, pero no sabe si querría: "Me parecería una locura, demasiada información", ha relatado, añadiendo que el caso de poder ver de nuevo no sería la misma vida ni las circunstancias que le han hecho la persona que es hoy.

Para el cantante, que mantiene una relación amorosa desde 2014 con la actriz Macarena García, aquella reflexión que ese celador le hizo cuando le llevaban a operar le ha servido de gran ayuda para toda su vida, ya que le parece que las cicatrices que le causaron son "tan grandes como uno lo siente".

