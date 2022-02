Alexandra Pereira (Lovely Pepa) anuncia que está embarazada con un vídeo de película lleno de romanticismo

Loading the player...

Alexandra Pereira, más conocida por Lovely Pepa, ha anunciado en su perfil público que está embarazada. Pero no lo ha hecho de una forma cualquiera: ha compartido un vídeo de película y lleno de romanticismo en el que se puede ver, por ejemplo, el instante en que le comunica a su marido que esperan un bebé. ¿Te gustaría ver cuál es la reacción de él? Grabado en un entorno idílico, en el vídeo también se puede ver la emoción de Alexandra cuando se hace su primera ecografía. La influencer se hizo muy popular hace ya más de una decada cuando creó un blog de moda al que bautizó Lovely Pepa. Entonces, esta joven gallega, de treinta y cuatro años, no imaginaba que terminaría convirtiéndose en una de las reinas de las redes en España, con más de dos millones de seguidores y cientos de miles en su blog. Dale al play y no te pierdas el vídeo de película en el que Alexandra anuncia que está embarazada.

- El vídeo más tierno de las hijas pequeñas de Verdeliss cogiendo en brazos a su hermanita recién nacida

- La divertida anécdota de Nieves Álvarez con su impresionante vestido, ¡no se podía subir en el coche!

- Embarazada de siete meses, Evaluna protagoniza su posado más simpático y abre el debate: ¿niño o niña?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.