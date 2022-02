Hermana de un conocido actor, estudió criminología... entrevistamos a Ángela Cervantes, 'revelación' de los Goya

Que tu hermano sea Álvaro Cervantes te pone el listón muy alto si quieres dedicarte al mundo de la interpretación, sin embargo, en el caso de Ángela Cervantes ha sucedido todo lo contrario. Lo ha tomado como referente y le ha ayudado a prepararse para cumplir su sueño de ser actriz. A sus 29 años, la intérprete catalana ha debutado por la puerta grande en el cine, consiguiendo su primera nominación a los Premios Goya gracias a la película Chavalas. Cree que ganar va a ser complicado, pero dice que "la ilusión es lo último que se pierde" y si hay algo que tiene claro es que va a ser un momento muy emocionante que quiere disfrutar al máximo. Ángela, que jugaba al baloncesto y estudió el grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención, nos ha contado de cómo está viviendo esta etapa tan bonita y lo que ha significado para ella formar parte de una película de la que está tan orgullosa. También hemos hablado con ella de su próximo proyecto, su pasión por la cocina y nos ha dado una pista del look que llevará en la alfombra roja de los Goya.

- Pon a prueba tus conocimientos sobre los Goya 2022 con este test

VER GALERÍA

- Ángela, lo primero ¡enhorabuena por tu nominación! ¿Te lo esperabas?

No me lo esperaba. Sabía que estaba como candidata y que cabía la posibilidad, pero de ahí a que se materializara era muy difícil. Estaba rodando la próxima película de Pilar Palomero, La Maternal, en Monegros. Fue muy bonito enterarme al final de una jornada de rodaje de la mano de un equipo con el que estuve compartiendo tanto durante dos meses. Me quedé en shock pero muy feliz.

- Estás nominada en la categoría de mejor actriz revelación por tu papel en Chavalas, ¿te ves con posibilidades?

Creo que está muy complicado, comparto nominación con compañeras que han hecho trabajos maravillosos. La nominación para mí ya es un premio. También es verdad que la ilusión es lo último que se pierde y está bonito que así sea. Lo que sé seguro es que voy a vivir el momento con mucha emoción.

- ¿Vas a escribir algún mensaje de agradecimiento por si ganas?

Sí que voy a pensar un poco qué diría, pero me pone muy nerviosa imaginarlo y lo evito un poco. Si llegara a ganar me gustaría intentar vivir el momento y que fluyera lo que sienta y ya está. Más que dedicarlo, me gustaría agradecer a mucha gente. La lista es muy larga.

- ¿Qué ha significado para ti formar parte de una película como Chavalas?

Ha sido muy importante para mi a nivel profesional y personal. El primer día que vi mi nombre entre el elenco de la película, con Vicky Luengo, Carolina Yuste y Elisabet Casanovas, me sentí muy afortunada. Me dio confianza como actriz verme entre estos nombres y me animó mucho a seguir trabajando. El viaje ha sido muy bonito y sigue siéndolo. Ver cómo la película conecta con el público, hace viajar y emociona es para mí el éxito de mi trabajo y creo que Chavalas lo ha logrado.

- ¿Tienes algo que ver con tu personaje?

Mucho. Yo admiro mucho a Soraya y me enamoré de ella en cuanto leí el guión. Creo que tenemos una energía muy parecida, las dos buscamos la diversión en todo lo que hacemos y nos sentimos muy cómodas en el barrio, lo consideramos nuestra casa. También tenemos la misma idea de qué lugar queremos que ocupen nuestras amistades en nuestra vida.

- Cate Blanchett y la actuación de Sabina y Leiva, entre los platos fuertes de la noche de los Goya

VER GALERÍA

- ¿Cómo ha sido trabajar con Vicky Luengo, Elisabet Casanovas y Carolina Yuste?

Ha sido un sueño y les debo mucho. No estaría aquí si no fuera por ellas y por su trabajo. Construimos un grupo de amigas muy bonito en el que cada una tenía su espacio y ha traspasado la pantalla, y ahora somos amigas y nos acompañamos con mucho amor.

- ¿Te dieron algún consejo durante el rodaje?

Me han dado muchos, me han cuidado mucho para que pueda tener una buena primera experiencia en el cine. Me han dado consejos como actriz, como persona y como actriz fuera del set.

- Quedan horas para la gala de los Goya, ¿ya tienes el look elegido?

Sí, ya lo tengo. Solo puedo decir que estoy muy contenta y cómoda con el look. Me ha hecho el estilismo David Rivas de Aigo Studio.

- Igual hay gente que no lo sabe, pero tu hermano es Álvaro Cervantes, uno de los actores más conocidos del panorama nacional. ¿En qué sentido ha influido en tu carrera?

Ha influido mucho. Mi hermano empezó a trabajar muy joven. Yo tenía 10 años y ya le veía dedicarse a la interpretación. Para miíera algo que también me interesaba desde que era muy pequeña pero el verlo en casa y tener un referente tan cerca, me ayudó muchísimo. Vi que se podía y creo que eso es muy importante para empezar a proyectarlo.

- ¿Te animó a ser actriz?

Siempre. Y no solo animar, siempre ha hecho todo lo posible para que lo consiga y pueda seguir trabajando.

- Álvaro ha trabajado en importantes producciones en cine y televisión, ¿te gustaría seguir sus pasos?

Más que sus pasos me gustaría seguir su filosofía y sus consejos. Creo que cada carrera es un mundo y cada uno tiene que seguir la suya.

- Test: ¿Qué look llevarías si fueras a los Goya?

VER GALERÍA

- ¿Os imaginábais vivir todo esto cuando érais pequeños? ¿Ya teníais alma de artista?

Para nada. Nos encantaba hacer shows en casa y preparar obras de teatro para la familia y amigos, pero era un juego. No nos imaginábamos que íbamos a acabar los dos dedicándonos a ello,. Si ya es complicado uno, los dos era inimaginable.

- ¿Crees que ser su hermana te perjudica o te beneficia?

Me beneficia sin duda, él tiene mucha experiencia, es mayor que yo. Lleva muchos años en la profesión y me ha guiado en todo, en escoger representante, escuelas de interpretación, maestro de interpretación, terapeuta... Todo.

- Además, habéis compartido rodaje en Donde caben dos, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos?

No teníamos escenas juntos, pero fue muy divertido estar en un mismo proyecto juntos y compartir el mismo equipo. Fue una primera aproximación, pero nos gustaría poder trabajar juntos y compartir trama.

- ¿Te gustaría repetir o prefieres que cada uno siga su camino?

Me encantaría repetir. Creo que podemos seguir cada uno su camino pero ir encontrándonos en él. Sería maravilloso.

- En tu currículum dice que has cursado el grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención, ¿es tu otra gran pasión?

No es precisamente una pasión, es algo que estudié porque quería estudiar una carrera y vivir la experiencia de la universidad. Son unos estudios que me llamaban la atención y me parecía interesante pero más a nivel enriquecimiento personal.

VER GALERÍA

- Quién sabe, podrías combinar ambas cosas y hacer una película o una serie tipo CSI, ¿te gustaría?

Me encantaría. Lo que descubrí con la Criminología es que no solo es investigación criminal. Tiene más de psicología y de encontrar el por qué una persona puede llegar a delinquir y en qué situación se encuentra. Casi tiene más similitudes con la educación social. Y también me encantaría hacer una película relacionada con esto.

- También jugabas al baloncesto, ¿te has dedicado a ello de manera profesional?

No, siempre ha sido para divertirme y hacer deporte. Me encanta, tenía mi equipo y estaba federada y ocupaba un lugar muy bonito en mi vida. Tengo un gran recuerdo de aquella época.

- ¿Qué otras habilidades desconocidas tienes?

No muchas más. He ocupado mucha parte de mi tiempo en formarme como actriz. También me gusta mucho todo lo relacionado con la cocina. En su momento también pensé formarme como chef.

- Después de Chavalas, ¿dónde te veremos próximamente?

En La Maternal, la próxima película de Pilar Palomero. Una historia muy dura pero contada con mucho amor. Interpreto a la madre de una niña de 14 años que se queda embarazada.

- Para terminar, ¿cuáles son tus referentes?

Muchos. Me inspiran actrices como Carmen Machi, Natalie Poza, Verónica Echegui, Patricia López Arnáiz, Penélope Cruz, Olivia Colman, Rachel Weisz, Marion Cotillard... entre otras muchas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.