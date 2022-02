Sin regalo pero con abrazo: el reencuentro de Jorge Javier Vázquez con Rosa Benito seis años después

Desde el pasado 8 de julio de 2016, el último día en el que Rosa Benito trabajó en Sálvame, Jorge Javier Vázquez y ella no se habían vuelvo a ver en un plató de televisión. Los dos han mantenido una guerra mediática en la que se han ido respondiendo el uno al otro hasta la emisión de Montealto, cuando el comunicador se refirió a exmujer de Amador Mohedano con el término "la viuda de Rocío Jurado". Así, este martes ambos se han reencontrado y han podido limar las asperezas que han ido surgiendo a lo largo de los años, aunque lo cierto es que tanto la tía de Rocío Carrasco como el también actor han mostrado que su relación es buena. "Me equivoqué, lo que quería decir era la cuñada viuda", ha comenzado Jorge pidiendo disculpas a la madre de Rosario Mohedano, bromeando además con que por la mañana la había visto inquieta y con muy mala cara en Ya es mediodía. "Yo creo que me conoces un poquito, estaba preocupada por todo lo que se estaba diciendo", ha aclarado ella.

Aunque Rosa pidió hace unos días a Jorge Javier que le llevara a su reencuentro la virgen que le regaló su cuñada, Rocío Jurado, y que después devolvió a su hija (ahora la figura religiosa preside el salón de la recreación de la casa de Montealto), lo cierto es que el presentador, que le propuso la posibilidad a Rocío Carrasco, no ha podido cumplir los deseos de la colaboradora, ya que su sobrina no lo ha permitido por ahora. "De momento, se queda dónde está", dijo la hija de la cantante. Tras las disculpas del conductor de Sálvame, ambos además han querido aclarar el motivo por el que la cuñada de la intérprete de Déjala correr no critica la mala actitud de Rocío Flores con su madre.

"Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay progenitoras que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con sus madres", ha dicho el presentador, a lo que la colaboradora ha respondido que ella a los suyos se lo perdonaría todo y que cuando Rocío Carrasco lo contó en la docuserie no pudo dormir porque no paró de llorar. "Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Si pasa, háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí", ha respondido la tertuliana.

Además, Jorge Javier ha contado cómo respondió Fidel Albiac cuando Gloria Camila dijo el supuesto término despectivo con el que se refería a ella y a su hermano José Fernando: "Vi a Fidel. Justo tenían puesto Ya son las ocho y estaba escuchando lo que decía Gloria. Cuando dijo 'nos llamaba inmigrantes', él dijo que eso era mentira". Finalmente, el presentador y Rosa han protagonizado una escena de lo más bonita: ambos se han levantado de su asiento, se han dado un tierno abrazo y se han despedido con la mejor de sus sonrisas.

