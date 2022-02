Blanca Portillo cuenta por qué nunca ha aceptado la invitación de Pablo Motos para ir a 'El Hormiguero'

Blanca Portillo es una de las intérpretes más reconocidas del panorama nacional que, a lo largo de su brrillante y dilatada carrera, se ha enfrentado a todo tipo de papeles. Ha sido nominada a los Goya hasta en cuatro ocasiones y este sábado podría llevarse su primer galardón de la Academia de cine por su papel en Maixabel. Nunca ha tenido el más mínimo reparo a la hora de meterse en la piel de los más diversos personajes, pero hay algo que todavía se le resiste y que tiene que ver con su propia timidez. Así lo ha confesado la propia actriz madrileña de 58 años, una revelación que llamaba la atención puesto que hablamos de una gran profesional que está acostumbrada a exponerse ante el público en todo tipo se situaciones. "¿Tú sabes que yo nunca he ido a El Hormiguero?", le decía anoche la protagonista a David Broncano durante su paso por La Resistencia.

"¿En serio? ¿Cómo puede ser?", le respondía el presentador con cara de sorpresa. "Igual ahora me meto yo en un jardín...", afirmaba la entrevistada. "Pero si es la casa de la diversión, ¿no te gusta?", le replicaba el cómico. Ha explicado Blanca entonces que "no, en realidad es que me una vergüenza que me muero y cuando Pablo me ha invitado Pablo alguna vez" lo ha declinado por el rubor que le provoca. "Ahora creo que está enfadado conmigo, igual debe pensar que '¡ah!, esta que no quiere venir...' y ya nunca más me ha querido llevar", señalaba. El conductor de Movistar+ apuntaba a continuación que "a ver, pero le podemos mandar un mensaje" al showman de Atresmedia "para que te vuelva a llamar, y luego tú ya le puedes decir que no si quieres", bromeaba. "¡Ya, claro!", zanjaba con una sonrisa la intérprete después de revelar el apuro que siente por ir al programa de Trancas y Barrancas.

En este sentido, cabe recordar que en El Hormiguero los invitados no solo son entrevistados, sino que se sueltan más de lo habitual al participar de los juegos o pruebas que les proponen. Blanca Portillo, que actualmente representa sobre las tablas la obra teatral Silencio, tuvo cariñosas palabras para David Broncano y se declaró fan de su late night: "No me lo puedo creer. Qué fuerte esto. Lo veo en casa y ahora estoy aquí", le transmitía. "Qué alto, qué guapo y qué bien me ha salido", añadía al elogiar al humorista. Eso sí, lo mejores piropos se los llevó el colaborador Jorge Ponce, a quien la actriz le decía tras darle un abrazo: "Eres un sueño cumplido... Me gustas muchísimo y yo sé que tú eres un hombre casado, que tienes hijos y yo soy una mujer mayor...". Si no fuera así, "te habría declarado mi interés" porque "me pareces un tipo graciosísimo, divertido y para llevártelo a casa”, sentenciaba con humor.

