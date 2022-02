5 razones por las que 'La Edad Dorada' será la nueva serie de moda este 2022

No lo podemos negar, ver series y descubrir mundos desconocidos que de ninguna otra forma hubiéramos podido, vivir todo tipo de aventuras a través de personajes extraordinarios y viajar en el tiempo a través de la pantalla es de los planes que más nos apasionan. Existe una magia inexplicable en echarte en el sofá y ponerte al día con tus series favoritas que no tiene precio. Y, si te preguntas cuál es nuestra plataforma de streaming de preferencia, es HBO Max, en especial desde el estreno de su nueva ficción La Edad Dorada el pasado 24 de enero. Desde entonces, estamos completamente enganchados.

Loading the player...

Un pequeño adelanto de La Edad Dorada, sin spoilers, por supuesto

La serie nos traslada a la Nueva York de 1870, después de la Guerra Civil estadounidense, una época en la que la ciudad se encuentra inmersa en un cambio económico importante. La trama sigue la vida de Marian Brook (Louisa Jacobson), una mujer que, después de la muerte de su padre, se muda de su pueblo, Pensilvania, a la gran manzana con sus adineradas tías, Agnes Van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon). Ahí se enfrentará a una interesante dosis de tensión entre familias aristócratas tradicionales y la nueva élite de Manhattan.

5 razones por las que amamos La Edad Dorada

Sabemos que ya te hemos convencido con este adelanto y el tráiler, pero, por si fuera poco, vamos a detallar punto por punto las razones por las que este drama es una verdadera una joya que descubrir en el catálogo de HBO Max:

VER GALERÍA

1. Sus personajes, llevados a la vida por un cartel sinigual

No debemos juzgar un libro por su portada, pero si juzgamos a esta serie por sus actuaciones, entonces promete ser de las mejores de 2022. Comenzamos por Louisa Jacobson, nada más y nada menos que la hija pequeña de la aclamadísima Meryl Streep, quien interpreta a Marian Brook, una joven decidida a empezar su vida en Nueva York sin seguir las reglas preestablecidas por la alta sociedad. Luego Cynthia Nixon, conocida como Miranda en Sexo en Nueva York y en And Just Like That; y Christine Baranski, famosa por su participación en Mamma Mia; son las tías de Marian, Ada y Agnes, respectivamente. Por último, Morgan Spector y Carrie Coon, los nuevos y ambiciosos vecinos de Agnes y Ada.

2. Su escenario: Nueva York, la ciudad de las series actuales más emblemáticas

New York, New York, la ciudad en la que parece que ningún sueño es demasiado loco para conseguirlo. Durante los 10 episodios podremos ver una Quinta Avenida en desarrollo, el Distrito Histórico Central de Troy, lujosas mansiones en Rhode Island, casas tradicionales construidas en el siglo XIX y edificios revestidos con arquitectura de la época. Un verdadero placer visual para los amantes de la historia y las escenografías sorprendentes. Sin duda, una de las producciones aristocráticas más impresionantes y cuidadas que hemos visto en los últimos años, acorde al nivel de entregas a las que HBO nos tiene acostumbrados.

VER GALERÍA

3. Su impresionante vestuario

Para nadie es un secreto que uno de los motivos principales por los que nos encantan las series de época es por los estilismos. Sin embargo, La Edad Dorada ha conseguido superar todas las expectativas que teníamos. La diseñadora de vestuario, Kasia Walicka-Maimone, comenta que la moda de Nueva York de ese entonces estaba profundamente influenciada por los diseñadores parisinos y europeos. Podrás ver lujosas propuestas con brillantes, elaborados tocados, llamativos colores y fascinantes joyas que te harán suspirar.

4. Su drama: el enfrentamiento entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas

Algunas personas creen que La Edad Dorada es una especie de precuela de Downton Abbey por ser del mismo creador, Julian Fellowes, pero, en realidad, es todo lo que nos gustaba de Downton Abbey magnificado. El director ha querido contar la historia de varias clases sociales en una época de crecimiento económico. Busca crear tensión y contraste entre las tradiciones de las familias adineradas de toda la vida, frente a otras que se han visto favorecidas en los últimos años y quieren implantar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Lograrán imponerse las viejas costumbres de Nueva York? ¿O tendrá que adaptarse la crème de la crème americana a prácticas más modernas?

VER GALERÍA

5. Su producción de primera calidad que nos traslada a la América del siglo XIX

Si ya las series americanas nos parecen cautivadoras, una de época más aún. La Edad Dorada es una historia protagonizada por un cast femenino que no deja a nadie indiferente en medio de una sociedad emergente, en un ambiente lleno de energía y esperanza en el que Nueva York está floreciendo. Muchas veces idealizamos las épocas pasadas, pensando que eran más simples, sin problemas, pero La Edad Dorada nos acerca a una situación de quiebre que demuestra que los momentos de avance o evolución, también son sinónimo de ruptura con la realidad.

No te pierdas La Edad Dorada, disponible ya en HBO Max.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.