Belén Écija se va de estreno con su chico y cuenta cómo avanza su relación

Belén Écija y su novio llevan ya más de dos años de romance discreto, pero muy consolidado. Su chico, Jaime Sánchez, prefiere mantenerse alejado de los focos, pero eso no le impode acompañar a la actriz en algunos de sus compromisos profesionales. La hija de Belén Rueda no ha querido perderse el estreno de la película del momento en Netflix, A través de mi ventana, y no estuvo sola. Su pareja acudió con ella y, si bien prefirieron no posar juntos en el photocall, ella sí se animó a comentar cómo les va. Dale al play y no te lo pierdas.

