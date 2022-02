La espectacular reaparición de Ornella Mutti, la diva italiana de 66 años que presentará el Festival de San Remo

Tiene 66 años y sigue igual de espectacular que siempre. Ornella Mutti reaparece por todo lo alto como presentadora del certamen musical con mayor arraigo y tradición en su país: el Festival de la canción de San Remo. Este martes, a pocas horas para que dé comienzo el evento donde participa la española Ana Mena, la gran diva italiana posaba serena y sonriente durante la presentación del mismo con ese magnetismo único que la caracteriza y que en su día la llevó a lo más alto del séptimo arte (también en España). Vestida con un bonito vestido azul oscuro y adornos de colores ceñido a su esbelta figura, gafas de montura a juego y tacones rosas, la que fuera musa y estrella del cine en los setenta y ochenta irradiaba una vez más su deslumbrante belleza por la que no parece pasar el tiempo. La icónica actriz estará al frente de la velada inaugural de esta 72 edición del concurso, reto que le hace sentir "muy emocionada y feliz" por diversas razones. Una de ellas es la oportunidad de "ofrecer un momento de diversión y disfrute" en esta época "de oscuridad" que vivimos por culpa de la pandemia, ha expresado la intérprete.

"Intentaremos que no sea algo pesado, porque no lo necesitamos", añadía Ornella en declaraciones a la agencia Ansa. Sobre el discurso que se ha preparado, explica que abordará temas de calado que le preocupan como son el cuidado el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. "Será un llamamiento a cada uno de nosotros para esforzarnos por tener un futuro mejor y dejar una herencia sostenible a nuestros hijos y nietos. Espero llegar al corazón de la gente", aseveraba. No ha faltado el punto polémico en la rueda de prensa, cuando le han preguntado a la protagonista por la reciente imagen que compartió en la que aparecía con un colgante cuya forma era la hoja de marihuana. "Estoy a favor del cannabis medicinal, no para el uso recreativo”, ha recordado sobre la asociación que ella misma creó y que se ocupa de difundir información sobre el uso terapéutico de esta planta.

“Defiendo el derecho de las personas a decidir cómo quieren que sea el tratamiento de su enfermedad, algo que ya es legal, y lamento que se confunda", apostillaba. En este sentido, la que fuera coronada como "mujer más bella del mundo" en 1994 por la revista Class relataba su experiencia personal al contar que “mi madre vivió años difíciles antes de morir, atiborrada de pastillas, y la perdí sin poder despedirme de ella", ha lamentado. "Hay muchos estudios que demuestran cómo esta hierba puede ser de ayuda y cada uno es libre de usarlo o no”, sentenciaba. Ornella, cuyo nombre real es Francesca Romana Rivelli, está soltera actualmente y es madre de tres hijos: Naike (actriz como ella con la que ahora prepara una obra de teatro), Carolina y Andrea. Se ha casado dos veces, la primera con el actor Alessio Orano y la segunda con Federico Facchinetti, aunque también mantuvo sonados romances con Stefano Piccolo y Fabrice Kerhervé.

