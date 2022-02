Gianluca Vacchi sorprende a Sharon Fonseca por su cumpleaños con mariachis y muchos besos

Loading the player...

Sharon Fonseca ha celebrado una fecha señalada para ella: su 27 cumpleaños. Un dia que no podía quedar sin festejar, y lo ha hecho rodeada por sus seres queridos. "Celebrando hoy un año más de vida, sintiéndome bendecida, amada y agradecida. ¡Gracias por todo el amor que me dan! Que hoy y todos los días nos traiga a todos amor, luz y salud", ha comentado la venezolana. A Sharon le esperaba una sorpresa que había preparado su chico, Gianluca Vacchi: un grupo de mariachis que apareció en su fiesta para cantar para ella. Tarta, risas, muchos besos... dale al play y no te lo pierdas.

