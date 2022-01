Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dan un tiempo en su relación cuatro meses después de su boda

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han roto su relación cuatro meses después de su idílica boda en la isla canaria de La Graciosa. Así lo ha reconocido el propio Omar en una conversación telefónica con Alejandro Albalá, exmarido de Isa Pantoja y amigo de la pareja. Según ha asegurado el exsuperviviente, el marido de Anabel ha admitido que "se han dado un tiempo". Lo ha contado en Viva la vida, donde han hecho una investigación en la que concluyen que la pareja lleva un tiempo separada físicamente y que la colaboradora se encuentra ahora mismo en un hotel de Gran Canaria. Posteriormente, ella misma lo confirmaba también a Raquel Bollo.

Según el testimonio de Albalá, Omar se encuentra muy afectado, especialmente tras las declaraciones de Kiko Matamoros en las que aseguraba que Anabel ya mantenía una relación con otro hombre. "Está nervioso y quiere saber toda la información que tiene Kiko, pero quiere verlo claro. No quiere dudar sin ver las pruebas de la que aún es sus esposa. Ellos se habían dado un tiempo, que lo pidió Anabel, pero le dijo que era por desgaste de la relación, no porque existiera una tercera persona", ha contado Alejandro tras su conversación con el surfista canario. Sin embargo, tras ver unas fotos en las que aparece su aún esposa con esa persona, tanto él como Raquel Bollo también presente el plató, consideran que se trata de un amigo. Además esta última coloraboradora conseguía ponerse en contacto con Anabel Pantoja quien, según ha contado su amiga, ha negado rotundamente cualquier infidelidad. No obstante, sí reconocía que estaban atravesando una crisis y le había pedido un tiempo a su marido hace 15 días.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebraron su boda el pasado 1 de octubre en una romántica ceremonia que ¡HOLA! ofreció en exclusiva, con algunos de sus más cercanos amigos y familiares, pero con la ausencia de Kiko Rivera, Irene Rosales y del padre de la novia, Bernardo Pantoja. Quien sí estuvo fue Isa Pantoja, que además pronunció un cariñosísimo discurso en el que aseguró que siempre estaría ahí para apoyar a su prima. Los novios estaban pletóricos en su día y con Ana Martín, abuela de la novia en el recuerdo ya que había fallecido tan solo dos días antes.

Desde el 'sí, quiero', Anabel Pantoja y Omar Sánchez han disfrutado de su nueva vida de casados, pero también han sido muchos los nubarrones a los que han tenido que enfrentarse. En un primer momento, los días posteriores al enlace se vieron nublados por una gripe que pilló la novia, de la que se recuperó mucho antes que del distanciamiento con su primo Kiko Rivera, al que le molestó que celebrase el enlace tras la muerte de su abuela, además de otros reproches que han llenado horas de televisión. Lejos de llegar la calma, a la pareja ya le persiguieron hace unos meses los rumores de crisis, pero entonces se encargaron de desmentirlos.

