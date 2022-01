Antonio Banderas, Paz Vega o su compañero Djokovic se rinden ante el nuevo récord que ha batido Rafa Nadal

Hace tiempo que Rafa Nadal ya es historia de España y aún así no deja de agrandar su leyenda. No se encontraba en su mejor momento cuando comenzó el Open de Australia y ha acabado batiendo un nuevo récord al conquistar su 21º Grand Slam. El mundo entero se ha rendido ante la hazaña del tenista que ha recibido la enhorabuena y la admiración de personalidades del mundo del deporte, de la política, del espectáculo y de absolutamente todos los ámbitos. Son incontables las felicitaciones, como la de la Casa Real, especialmente cariñosa, la de su compañero Novak Djokovik, que se ha quedado fuera del torneo por no estar vacunado contra el covid, la de estrellas como Antonio Banderas o Paz Vega. Además de la Casa del Rey, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se olvidaba de expresiones institucionales para calificar así de efusivamente al tenista: "¡Eres el más grande Rafa!".

VER GALERÍA

Como no podía ser de otra manera, de los primeros en rendirse ante el campeón han sido otras estrellas del deporte que comprenden mejor que nadie el calibre de lo que ha conseguido. "21 Grand Slams, que no son nada comparado con el legado que agrandas día a día", escribía su amigo Pau Gasol. Su compañero Feliciano López simplemente se pregunta "¿Cómo se pueden transmitir tantas emociones golpeando una pelota? Gracias por tu ejemplo", Fernando Verdasco lo resumía en un "Eres único" y Paula Badosa bromeaba escribiendo junto a una foto juntos: "21 Grand Slams entre los dos". Especialmente esperada era la reacción de Djokovic, que se quedó fuera del torneo tras protagonizar una polémica con el Gobierno australiano que le impidió entrar en el país por incumplir la normativa sanitaria y ante la que Nadal se posicionó a favor del cumplimiento de las leyes. "Felicitaciones a Rafa Nadal por su 21 Grand Slam. Increíble logro. Increíble su permanente espíritu de lucha que ha prevalecido una vez más. Enhorabuena", escribió en un mensaje en el que también felicitaba al resto de los jugadores.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Fuera del mundo del deporte no dejan tampoco de sucederse las muestras de admiración. Antonio Banderas ha compartido una foto con él de hace unos años junto con estas palabras: "Lo de Rafa Nadal es muy fuerte. Un ejemplo a seguir por todos los que creemos en el trabajo duro y en la fe en uno mismo". También Paz Vega se sumaba a las felicitaciones con un "¡Haciendo historia". Ana Obregón ha subrayado también el espíritu de superación y la fortaleza del deportista y añadía: Una inspiración para todos desde el primer día que cogiste una raqueta. Que orgullosos no sentimos todos los españoles por llevar el nombre de España a lo más alto". Especialmente emotiva era la felicitación de Carolina Cerezuela, mujer de su entrenador Carles Moyá que ha publicado una nostálgica fotografía de ambos tenistas. "No hay palabras … la vida son emociones y tu nos las despiertas todas … superas tus propios límites, consigues unir a todo un país, ejemplo de sencillez , humildad y persona. El poder de confiar en ti, de no rendirte nunca … El éxito de saber de esto de lo que va la vida . Sueños, trabajo, lucha y constancia, hoy la vida te devuelve el éxito", ha escrito junto a la imagen.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Nada más saborear la victoria, Rafa Nadal corrió hacia las gradas donde se encontraba su padre, Sebastián, al que se abrazó emocionado. Su familia, así como su esposa Mary Perelló, siempre han sido el gran pilar del tenista y su talismán en las pistas. Su hermana Maribel, a la que se encuentra muy unido, también, también le dedicó un escueto pero emotivo mensaje. "Te lo mereces mucho", ha escrito junto a una foto del campeón besando la copa triunfante.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.