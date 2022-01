El abogado Mario Pascual Vives aclara cuál es la situación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: 'Es un tiempo que se han dado'

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha querido matizar algunas informaciones que se han publicado últimamente tras las fotografías en las que aparecía su cliente dando un paseo de la mano con Ainhoa Armentia y después del comunicado, de este lunes en el que los exduques de Palma decidieron "interrumpir su relación matrimonial". En una entrevista en el programa El mundo de la emisora catalana RAC1, ha respondido rotundamente a la pregunta de si la actual relación de los exduques de Palma es un impasse o una ruptura definitiva: "Es un impasse, claramente". También ha explicado que no existe ningún documento de separación firmado, sólo el citado comunicado que enviaron a la agencia Efe y que él mismo redactó junto con personas del entorno cercano de la hermana de don Felipe.

Pascual Vives ha dejado claro que Urdangarin y la Infanta no se han separado. "Puedo decir lo que no es; no es ni un cese, ni es una separación ni es un divorcio, es un tiempo que se dan". Ha dicho que esta decisión, la de interrumpir su relación matrimonial, es "una decisión muy privada y piden respeto para todas las personas que les importan". El letrado también ha contado cómo se gestó esa declaración y ha dicho que el texto se acordó el pasado fin de semana y se hizo de mutuo acuerdo. Añade que la intención de hacerlo público es para que quedara patente que "son capaces de llegar a acuerdos" y que esto "tenga un cierto efecto balsámico en la información pública". Cuando el periodista le pregunta si cree que es posible una reconciliación, Mario Pascual Vives asegura que: "Yo siempre digo que la infanta Cristina es una persona extraordinaria y las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias y yo sé de un testimonio de actuaciones extraordinarias por parte de la infanta doña Cristina". En el momento en el que el entrevistador le pregunta si confía en que eso pueda suceder ha dicho: "Una cosa es confiar, yo puedo pensar en mi fuero interno que me agradaría que pasara eso, pero a lo largo de los años, lo que me agradaría que pasara no ha sucedido". El letrado ha preferido no usar la palabra "confiar" y sobre si piensa si es posible un acercamiento entre los dos miembros del matrimonio ha recalcado que: "como he dicho antes las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias".

Respecto a las fotografías en las que aparecía Urdangarin con Ainhoa Armentia de la mano se ha referido a que "las fotos sorprendieron a mucha gente y a mí en particular, fueron toda una sorpresa, ahora que las cosas estaban más tranquilas ocupándome del tema del tercer grado y la libertad condicional y no tenía trato con los periodistas" y ha aclarado que se enteró el mismo día que salieron a la luz, aunque ha matizado que cree que Iñaki Urdangarin sí sabía que existía, pero "no sé desde cuando".

La información que ha dado Pascual Vives no se queda ahí, sino que da detalles, hasta ahora desconocidos, de cómo es la vida de Urdangarin, y que desconoce la relación actual de su representado con la Jefatura del Estado. Así, el único sueldo que recibe es el que cobra por su trabajo como asesor empresarial en el despacho de Vitoria Imaz&Asociados, donde ha conocido a Ainhoa Armentia. En concreto, Urdangarin "si no estoy equivocado, creo que cobra menos de 1.000 euros al mes por su empleo". "Hasta donde yo sé está viviendo con su madre, va y viene cada día en bicicleta porque le apasiona la bici y porque en Vitoria es el medio más práctico y habitual". También ha añadido que no tiene grandes gastos y que no tiene vehículo propio. "Vive de la madre y de su mujer, que es quien mantiene a sus hijos y a su familia", ha dicho en la emisora catalana. Respecto a la reacción y la educacion que ha mostrado durante todo este tiempo Pablo Urdangarin, hijo de la pareja, ha insistido en que "personas extraordinarias normalmente tienen hijos extraordinarios y sus hijos son extraordinarios".

Sobre el estado anímico actual del exduque, su abogado ha asegurado que no es bueno y ha recordado que en los últimos años han sido muy duros para él. "Lo ha pasado mal, muy mal. No se puede imaginar lo que ha sido vivir encarcelado. Lo he visitado durante dos años y medio: la vida allí era durísima, sin visitas por la Covid". Iñaki Urdangarin ingresó en la prisión de Brieva (Ávila) el 18 de junio de 2018 para cumplir la condena de cinco años y diez meses de prisión, que le impuso el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales, dentro del Caso Nóos. Actualmente está clasificado como preso de tercer grado y desde el pasado junio ya no tiene que dormir en la cárcel de Zaballa (Álava) a la que se trasladó en febrero de 2021. A pesar de tener cada vez más cerca la plena libertad, Mario Pascual Vives cree que en la actualidad tampoco está pasando por momentos muy agradables. "No creo que sea muy feliz, no creo que esté bien. No sé si puede estar peor, después de todo lo que está pasando". Finalmente ha acabado su intervención diciendo: "No es un villano".

Esta es la segunda vez que Mario Pascual Vives habla del matrimonio de Urdangarin y doña Cristina. Este martes, al ser preguntado sobre el comunicado dijo que "es muy explícito" y añadió que tuvo algo de participación en su elaboración. También explicó que "llevo dies años viéndoles bie e intentando que las cosas mejoren, desde 2011" y concluyó diciendo que "siempre, en cualquier situación, lo más importante son los hijos porque son espectadores de lo que sucede".

