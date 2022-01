Manu, el hijo de un conocido periodista que triunfa en el fútbol

Una de las promesas del Atlético de Madrid ha sido noticia estos días porque, además de estar cercano a su debut con el primer equipo, es el hijo de un conocido periodista deportivo. Hablamos de Manu, hijo de Manolo Lama, de 20 años, central del equipo B rojiblanco, a quien Diego 'Cholo' Simeone convocó por primera vez para el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante la ausencia de Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Kondogbia y Savic, que están lesionados; y José María Giménez que está sancionado. La cita tuvo lugar en San Sebastián, en el partido contra la Real Sociedad, aunque finalmente el joven, que cumplirá 21 en febrero, no tuvo la ocasión de salir al campo.

Sin embargo, esta oportunidad significa que el Cholo se ha fijado en el talento de Manu y a partir de ahora podría ser más habitual en el primer equipo del Atlético de Madrid, aunque como ya hemos visto el estar convocado no tiene por qué significar que salga al campo. El joven deportista podrá demostrar sus habilidades en los entrenamientos (en donde está a las órdenes de Simeone desde finales del pasado año) para intentar ganarse la confianza del técnico en este momento de ausencias entre las estrellas del conjunto rojiblanco, pero también destacar en su propio grupo, como bien ha hecho esta misma semana. El joven ha publicado con orgullo su última victoria, un 1-0 contra el Villaverde Boetticher que consolida con tres puntos el primer puesto del Atlético B en la liga en la que juega.

El Atlético de Madrid es uno de los equipos españoles que más potencia el talento de su cantera, con estrellas como David De Gea, Rodri o Koke, aunque por supuesto haber salido de las categorías inferiores no significa quedarse con los colores rojiblancos una vez alcanzado el nivel de LaLiga. Bien lo sabe Manolo Lama, comentarista deportivo de la COPE, que tiene cinco hijos frutos de su relación con Inmaculada Maroto: Manuel, Cayetana, Candela, Rocío y Marisa.

Manu Lama destaca ahora tras haber vuelto al campo en diciembre después de una grave lesión que le llevó al quirófano y le tuvo después ocho largos meses intentando recuperarse. En su vuelta aseguró que no había sentido ningún tipo de dolor o molestia, por lo que los profesionales y expertos auguran mucha proyección para el hijo del periodista."Mi sueño es triunfar en casa, en el Atlético de Madrid", decía el propio futbolista cuando se anunció su cesión a La Nucía, en octubre de 2020. "Me ficharon en la escuela y hace dos años pasé a la cantera. Me siento cómodo en el club, me trataron bien desde pequeño y estoy muy contento con ellos", aseguraba.

