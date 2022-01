La divertida tarde de Ana Boyer y sus hijos practicando un deporte ¡que no es el tenis! Los pequeños Miguel y Mateo se lo han pasado en grande con un balón de fútbol

Para Ana Boyer, no hay nada más divertido que una tarde de juegos con sus hijos. Todavía son pequeños -Miguel, el primogénito, pronto cumplirá tres años, mientras que Mateo, el benjamín, apenas tiene uno- pero se llevan muy poca diferencia de edad y pueden divertirse juntos con juguetes tan sencillos como un balón. Ana ha compartido un vídeo en el que su hijo mayor aparece metiendo un gol ante la atenta mirada de su hermano menor, quien también quiere participar y no duda en perseguir la pelota gateando por la hierba. Dale al play y no te lo pierdas.

-El 'amor absoluto' de Ana Boyer al ver a sus dos hijos jugando juntos

