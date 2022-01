Este es el superplán con el que Madonna ha sorprendido a su hija Mercy James en su dieciséis cumpleaños

Loading the player...

No todos los días se cumplen 16 años, por eso la cantante Madonna ha decidido organizarle a su hija, Mercy James, un 'maratón' de sorpresas con motivo de esta fecha tan importante. La joven adolescente se despertaba con el cariño de sus hermanas menores, las gemelas Stella y Estere, de 9 años quienes la colmaban de besos en una habitación inundada por globos y luces de colores. Pero, sin duda, el plato fuerte para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, llegaba cuando Madonna, su novio Ahlamalik Williams, Mercy James y su hermano también de 16 años, David Banda, acudían juntos al parque de atracciones 'Six Flag', situado en California y conocido por contar con las montañas rusas más altas de Estados Unidos. ¿Quieres escuchar a la cantante tras haberse montado en una de las atracciones? ¿Y ver las imágenes del cumple de Mercy James? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

