Paloma Segrelles opina sobre las fotos de Iñaki Urdangarin de la mano de su compañera de trabajo

Después del revuelo mediático que han creado las fotografías de Iñaki Urdangarín de la mano de una mujer que no es la infanta Cristina, sino su compañera de trabajo Ainhora Armentia, con quien paseaba por una playa de Bidart (Francia), algunas personas no han tardado en pronunciarse acerca de lo sucedido. Tal y como publicaba ¡HOLA! en exclusiva, la infanta Cristina "ya lo sabía", según indicó su entorno más cercano, y su hijo Pablo Urdangarín fue el primero en hablar con una educación exquisita sobre lo acontecido en su familia: "Son cosas que pasan, todos nos vamos a querer igual", señalaba con gran madurez y aplomo. Unas palabras que corroboraba poco despues su padre en sus primeras declaraciones tras salir a la luz las fotos: "Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho".

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada fue una de las primeras en posicionarse sobre este tema en ¡HOLA!, y ahora ha sido Paloma Segrelles quien también ha querido dar su opinión en unas declaraciones concedidas a la agencia Europa Press. "Me parece que pobre la infanta Cristina, que ha estado apoyándole en sus malos momentos", señalaba la vicepresidenta del Club Siglo XXI a su llegada al funeral de Jaime Ostos en Madrid. "Cuando alguien te apoya tanto hay que tener un poco de respeto", añadió aludiendo al incondicional apoyo que Iñaki recibió de su esposa cuando atravesaba su momentos más duro tras su implicación y posterior condena en prisión por el caso Nóos.

Recordemos que la infanta Cristina vivió momentos muy difíciles cuando en el año 2010 la justicia inició la investigación sobre las actividades económicas del entonces duque de Palma, que hizo que se mudaran a Ginebra y cuyo proceso judicial concluyó con una condena para el exdeportista. Durante estos años, la hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía ha visto como ella y su marido eran apartados de la Familia Real, perdiendo su título nobiliario, y lo que es aún peor, el ingreso en prisión del padre de sus cuatro hijos, Juan Valentín, Pablo, Miguel e Irene.

