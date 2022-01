El desfile más especial de Rocío Peralta con sus hijos como inesperados protagonistas

Rocío Peralta ha vivido una noche mágica en la pasarela de We Love Flamenco. La diseñadora ha presentado su nueva colección, Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera, y entre el público, además de sus amigos más incondicionales, como Eugenia Martínez de Irujo, Samantha Vallejo-Nágera o Virginia Troconis, se encontraba su familia. La modista andaluza contó con el apoyo de su marido, el empresario Cayetano García Soriano, y sus tres hijos, Cayetano, de 13 años, Beltrán, de 11, y Rafa, de siete. "Por fin ayer pude presentar mi nueva colección en la que tanto tiempo llevo trabajando y a la que tanto amor le he puesto a todos y cada uno de los trajes, por supuesto nada hubiera sido posible sin mi equipo. Gracias, gracias y mil veces gracias", dijo la diseñadora tras el desfile.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando sus dos hijos pequeños, Beltrán y Rafa, se subieron a la pasarela y se fundieron en un gran abrazo con ella. Para Rocío Peralta la maternidad es una de las experiencias más maravillosas de la vida. "Ser madre, lo mejor que me ha pasado en la vida. El amor, lo único que crece cuando se reparte", ha dicho en alguna ocasión.

Rocío Peralta es hija del rejoneador Rafael Peralta y Mamer Revuelta. "Rocío es una gran artista. Ha emprendido el camino del diseño y la moda en trajes de flamenca. Es una gran comercial, responsable y muy trabajadora. Por supuesto que me siento muy orgulloso de ella", dijo el rejoneador en ¡HOLA!. La diseñadora tiene tres hermanos, Rafael y las mellizas Mercedes y Lola, y lo más importante para ella es la familia. “Mi padre nos ha inculcado el valor de la familia como pilar fundamental. Y, a nivel profesional, siempre me ha dicho que no importa a lo que me dedique, pero que, en lo que haga, luche por ser la mejor", declaró la diseñadora en nuestra revista. En aquella conversación también confesó si le gustaría que sus hijos sigueran los pasos de su abuelo en el mundo del toro. "Prefiero que no. Aunque es un mundo apasionante, no me gustaría que se dedicasen a ello. Es muy sacrificado y te juegas la vida cada tarde. Pero siempre respetaría sus decisiones, son sus vidas y la felicidad de ellos".

La diseñadora ha formado una preciosa familia con el empresario Cayetano García Soriano. La pareja pronunció el 'sí, quiero' en septiembre de 2007 en Puebla del Río (Sevilla), con numerosos rostros conocidos entre los invitados. "Cayetano y yo nos conocemos desde hace diez años y hemos sido íntimos amigos durante todo este tiempo, pero jamás pensé que iba a terminar enamorándome de él", reconoció Rocío en ¡HOLA!. El novio, por su parte, desveló qué le había enamorado de su ya mujer. "Su generosidad, su amistad ilimitada y su bondad. La verdad es que Rocío, aparte de la simpatía, la belleza (porque es guapa para reventar), tiene un corazón enorme y siempre hemos tenido una complicidad muy especial".

