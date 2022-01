El hijo de Fernando Trueba habla del estado de salud de Antonio Resines: 'Es como de mi familia'

Antonio Resines continúa ingresado en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid desde el pasado 22 de diciembre. Mientras su esposa Ana Pérez-Llorente prefiere guardar silencio, sus amigos hablan de su delicado estado de salud después de casi un mes hospitalizado. Jonas Trueba, el hijo del cineasta Fernando Trueba, solo tiene palabras de aliento para el protagonista de Los Serrano, al que considera un miembro más de su familia. "Es muy cercano en mi familia, estudió con mi padre en la Univesidad. Creo que Resines en parte es actor por mi padre. Resines quería dedicarse a la producción y es mi padre, que no conocía a actores cuando hizo su primera película (Ópera prima), acabó pidiéndole a su amigo de la Universidad que saliera en la película y hasta hoy que es uno de los actores más populares de este país", cuenta el director de Todas las canciones hablan de mí en una entrevista concedida a Europa Press.

-Se pospone la serie de Antonio Resines mientras sigue ingresado

VER GALERÍA

El joven cineasta, que acaba de presentar su película Quién lo impide en Zaragoza, asegura que la esposa del actor, que acude día tras día al hospital, está viviendo un momento muy complicado. "Es muy difícil decir nada que le pueda consolar a ella en este momento, es mucha incertidumbre la que tiene cualquier persona que está con covid en una situación como la de Antonio". "Solo se le puede decir que confíe, hay que confiar siempre en los médicos y que esto le ha tocado vivirlo ya a dos años (del comienzo de la pandemia), no es como la gente que le tocaba en marzo del 2020. Ahora se sabe más de la enfermedad, están las vacunas, los tratamientos...Aún así Antonio está ahí, y nos da un aviso a todos de que realmente es peligroso, hay que confiar en los médicos", afirma, mientras desea que se recupere cuanto antes del difícil momento que atraviesa.

VER GALERÍA

Jonas Trueba no ha dejado de recibir elogios y reconocimientos desde que se estrenó su cinta en octubre del año pasado, nominada a los Goya y se ha llevado el premios Feroz Zinemaldia, y confiesa lo mucho que significa para él tener el apellido Trueba. "Se lleva con orgullo fundamentalmente. Creo que siempre he tenido la sensación de que tengo una gran suerte de crecer en una familia que hace cine con amor, con cariño, que lucha por hacer el cine que quiere y no el que se supone que hay que hacer. Eso para mí ha sido siempre un aprendizaje fuerte", revela este joven director, gran amigo de la familia Resines..

--Ricardo, el único hijo de Antonio Resines y que permanece a su lado

VER GALERÍA

El único parte médico que se dio horas de Antonio Resines después de ser ingresado data del 23 de diciembre cuando se dio a conocer que el intérprete, de 67 años, se encontraba estable y no había sido intubado, simplemente necesitaba oxígeno. El actor había recibido dos dosis de la vacuna e iba a recibir la de refuerzo solo dos días después de haber dado positivo, tal y como informó su esposa. "Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias", comentaba Ana Pérez-Lorente el pasado 27 de diciembre, en el que ha sido el último comunicado directo de la familia hasta el momento.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.