Desiré Cordero, ¿enamorada de esta atractiva estrella de Netflix?

La modelo y ex Miss España, Desiré Cordero no comenzaba el año nuevo con buen pie después de anunciar su ruptura con el actor Mario Casas tras seis meses de relación. Sin embargo, todo apunta a que su suerte puede haber cambiado si se confirmase su relación con el actor y modelo, Simone Susinna. El italiano, a pesar de no ser muy conocido en España, es una superestrella en su país, tras su papel de antagonista en la película de Netflix 365 DNI y haber participado en varios programas de televisión del país vecino. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre esta posible relación, según publica El Español, la pareja habría hecho recientemente una escapada hasta Milán en actitud cómplice y cariñosa. ¿Quieres conocer mejor a Simone Susinna? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

