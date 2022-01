Alec e Hilaria Baldwin presumen de sus 'mini-Beatles' actuando en la calle

Loading the player...

Cuando Alec e Hilaria Baldwin quisieron llevar a sus hijos a un museo, ellos les sorprendieron con una contrapropuesta que probablemente no esperaban: convertirse en artistas callejeros por un día. Un plan de lo más original que sus padres no dudaron en apoyar. Dicho y hecho, llevaron a los pequeños a Central Park y allí protagonizaron su divertida "actuación" interpretando algunos temas de The Beatles. "Consiguieron 28 centavos y estaban muy orgullosos", ha comentado la mujer del actor. Como padres de seis niños, Alec e Hilaria no tienen tiempo de aburrirse, y este vídeo lo demuestra. Dale al play y no te lo pierdas.

-Alec e Hilaria Baldwin celebran en familia las Navidades más difíciles

