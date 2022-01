La exuberante novia de Fernando Hierro cuenta los detalles de su relación con el exfutbolista Se conocieron hace más de dos años y la diferencia de edad -ella tiene 39 y él 53- no ha supuesto ningún impedimento para ambos

Fernando Hierro, el histórico jugador del Real Madrid y entrenador de futbol, tiene una nueva ilusión en el plano sentimental. El exjugador malagueño, separado desde hace dos años de Sonia Ruiz, madre de sus dos hijos, Álvaro y Claudia, vuelve a sonreír de la mano de una espectacular periodista croata llamada Fani Stipkovic. Ni el idioma ni la diferencia de edad -el exfutbolista tiene 53 años y ella 39- ha supuesto ningún impedimento y desde el pasado mes de diciembre es habitual verles compartiendo veladas en público. Hierro, fiel a su máxima de llevar con discreción su vida privada, ha preferido guardar silencio sobre su noviazgo, en cambio su pareja no ha tenido inconveniente en responder a las preguntas de un reportero de Europa Press cuando salían juntos de cenar con varios amigos en Madrid.

VER GALERÍA

La comentarista deportiva, de 39 años, ha explicado que se conocieron hace dos años y no en un partido de la Eurocopa como publicaron diversos medios. "Nos conocimos mucho antes, ya desde hace más de dos años", ha querido aclarar esta espectacular rubia, de ojos verdes, que ha conquistado el corazón del que fuera jugador blanco. Fani Stipkovic ha admitido que ya conoce a los hijos de Fernando Hierro, a los tiene en alta estima: "Sí, muy bien, de verdad, tiene unos hijos increíbles". Del mismo modo asegura que su relación con Fernando Hierro atraviesa su mejor momento. La periodista no descarta una próxima boda con el jugador, aunque admite que no lo considera indispensable para seguir siendo felices. "De verdad que estamos tan felices y tan tranquilos que nada diferencia un papel de la tranquilidad y felicidad que tenemos. Que todo fluya y que pase como tenga que pasar".

VER GALERÍA

Stipkovic está enamorada de Fernando Hierro, al que califica como una "una persona con un gran corazón y un ser humano increíble", pero también de España y su gente: "Me encanta. Estoy enamorada de España increíble, me encanta España, los españoles...." La periodista lleva un tiempo residiendo en nuestro país y agradece la gran acogida que se le ha brindado siempre. "Vivo aquí ya desde hace mucho tiempo, muchas gracias por recibirme tan bien aquí en España".

Fernando Hierro, por su parte, optó por guardar silencio a todas las preguntas sobre su relación, ni tampoco quiso confirmar el romance que podría estar viviendo su hijo Álvaro con la modelo Ana Moya, conocida por su papel como asistente en el programa de Carlos Sobera First Dates.

VER GALERÍA

Fani Stipkovic es la primera relación sentimental que se le conoce al que fuera capitán del Real Madrid después de que se separase de Sonia Ruiz en 2019 después de casi 28 años casados y dos hijos. La noticia de su ruptura trascendió en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio el 15 de junio de 2019 después de que Fernando Hierro hiciera saltar las alarmas al acudir solo al enlace. La periodista croata con más de 90.000 seguidores se presenta ante sus fans como presentadora de televisión, productora, periodista deportiva, escritora y corresponsal. Y comparte con sus followers sus hobbies como practicar deporte o algunas de sus entrevistas a futbolistas como la que le realizó a Fernando Hierro, al que entrevistó en junio sobre el histórico partido entre España y Croacia de la pasada Eurocopa, y con quien le vimos en la final de la Copa Davis el pasado mes de diciembre.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.