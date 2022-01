Laura M. Flores, natural y sin complejos, comparte la imagen de su cuerpo posparto

Loading the player...

Laura M. Flores no esconde cuál es la realidad de muchas mujeres cuando llegan a casa tras haber dado a luz a sus bebés y comprueban cómo su cuerpo va recuperando poco a poco su forma, de manera natural. Una recuperación que lleva su curso y que es propia de la etapa del puerperio que vive Laura en estos momentos de su vida. Una fase de adaptación en todos los sentidos ya que no es solo física, y es que la 'influencer' además de compartir con sus seguidores una fotografía de su cuerpo a escasos días de haber dado a luz, ha explicado cómo está viviendo su hijo mayor, Mati (3 años), la llegada a casa del nuevo miembro de la familia. ¿Quieres ver la fotografía de Laura M. Flores? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

- Del baile de la niña de Enrique Iglesias a Amelia Bono 'nadando' en la nieve: los videos virales de 2021

- No te pierdas los momentos más divertidos y espectaculares de Gianluca Vacchi en este 2021

- La preciosa sorpresa que ha tenido Laura M. Flores al volver a casa tras dar a luz

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.