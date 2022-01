Su familia, su revolucionario 'criptoclip', su cambio de estilo... Huecco concede a ¡HOLA! su entrevista más personal

"Llevo desde 2017 preparando algo más escondido el disco 'XV Aniversario'. Además, nos azotó la pandemia y hemos tenido que ir modificando planes". Esto es lo que nos responde Iván Sevillano Pérez, más conocido como Huecco, cuando le preguntamos dónde ha estado metido durante estos últimos cuatro años. El cantante extremeño, al que recordarás por su éxito Pa' mi guerrera, ha vuelto por la puerta grande, con nuevo sonido, nueva estética y una nueva forma de entender el futuro de la industria musical. Huecco es el primer artista español que realiza un 'criptoclip', es decir, un vídeo financiado con una criptomoneda como el Bitcoin. "Hemos demostrado que se puede hacer. En 2023 esto será algo normal en todo el mundo", asegura. Hemos conocido un poco más de su ambicioso proyecto y su nuevo estilo, pero también hemos descubierto su lado más personal y nos ha hablado de su mujer, Laura, y de sus hijos, Itzel, de 14 años, y Ezequiel, de casi uno, que se han convertido en su mayor felicidad y orgullo.

- ¿Dirías que eres un artista diferente al que conocimos hace 15 años con Pa' mi guerrera?

Todos evolucionamos en 15 años. Lo importante es no perder nunca la juventud del espíritu y tu esencia, la fidelidad a ti mismo. Con rastas o sin ellas, eso no importa. Lo que importa es mantenerte curioso por las cosas nuevas como un niño y agradecido a cada amanecer en el que te preparas un buen café, junto a tus seres queridos o en soledad, pero siempre agradecido al mirar por la ventana por seguir en este mundo un día más, con sus cosas feas y también con sus cosas maravillosas. La balanza sale siempre positiva.

- ¿En qué has cambiado y qué es lo sigue estando intacto?

Físicamente decidí cortarme las rastas y perder peso en mi disco 'Lobbo' (2016) por salud y para realizar mejor mi trabajo sobre los escenarios, porque mis conciertos son muy dinámicos y físicos. Digamos que el rock es un deporte muy duro y hay que estar en forma. Pero en esencia, la actitud, la energía, la pasión por la vida en todo lo que emprenda, la obsesión por no caer en zonas de confort y aburguesamiento que encarcelen la creatividad, las ganas de seguir aprendiendo de la gente que me acompaña, eso no debe cambiar nunca en nadie.

- Ahora vas a lanzar nuevo disco, ¿qué vamos a encontrar en 'XV Aniversario'?

Va a ser un disco muy especial para mí porque incluirá duetos de temas clásicos como el Mirando al cielo con Rozalén, que ya está en 22 millones en Spotify, y la otra mitad del disco serán temas inéditos como este Bajo tu piel. Vamos desde el rock más cañero con el cantante de Marea (Kutxi Romero) hasta el pop con Ana Guerra o Efecto Pasillo. Clásicos e inéditos todos juntos pero igual de locos, porque eso es Huecco: caleidoscopio y mezcla.

- ¿Qué les dirías a tus fans antes de que lo escuchen?

Que se preparen para viajar desde el heavy metal hasta la electrónica, tipo Avicii o David Guetta, pasando por los sonidos urbanos reggaetoneros más rompepistas… (ríe) Nunca tuve prejuicios a la hora de mezclar y crear. Adoro mi trabajo y me encantan los retos más locos.

- El primer single es Bajo tu piel, que has bautizado como "el primer criptoclip del mundo". ¿Qué significa eso?

Pues que es, hasta donde se conoce, el primer videoclip oficial financiado con una criptomoneda como el Bitcoin. Por eso no sería un videoclip convencional, sino el primer 'criptoclip'. De hecho, me encontré con que en redes como Instagram no existía ni el hashtag #criptoclip. Todos los participantes, desde la maquilladora, peluquera, la protagonista, Anastasia McQueen, los realizadores 11:11 Filmmakers, las luces y el sonido, la producción, la empresa que nos alquiló el yate y la lancha (Manzanos Wines & DBoatUSA), se tuvieron que abrir un wallet en el Exchange del patrocinador (coinmotion.com) y cobraron su trabajo en Bitcoin, no en divisa FIAT (dólar, euro…). Hemos demostrado que se puede hacer. En 2023 esto será algo normal en todo el mundo.

- ¿Cuándo y cómo surgió la idea de hacerlo así?

Tuve muy clara la visión artística del criptoclip desde mayo, cuando hice un concierto en streaming para todo el mundo en la última planta del W Barcelona. Comencé a escribir la canción en el W México en 2018, luego continué en mi visita a Bogotá y Medellín y la dejé abierta hasta mayo de este año, donde la 'cerré' en el W Barcelona. Es un hotel muy inspirador y allí visualicé la historia de la pareja rusa discutiendo por la música en un barco, los paseos por la Barceloneta, el yate... Regresé varias veces más este verano para entrenar sobre la tabla de surf eléctrica (eFoil) a las órdenes del campeón de Europa Enric de Takeoff… Digamos que me he preparado el vídeo como si fuera una película para un actor. Aprendí cirílico, entrené en playa y pantanos, casi pierdo un dedo en el intento… Vamos, que no nos han regalado una sola toma (ríe). En cuanto a lo técnico, yo era ya cliente inversor en criptomonedas desde hace un año de Coinmotion y pensé en la cantidad de multinacionales que están adoptando las criptos (VISA, Paypal, los cines AMC, Mastercard, Tesla…), pero vi que aún no están muy extendidas en la industria musical, así que les ofrecí hacer juntos el primer criptoclip oficial y les encantó la idea. Pasamos de ser clientes a socios en esta desafiante aventura.

- ¿Qué diferencias hay respecto a hacer un videoclip de la manera tradicional?

Los pagos y cobros. Si no tienes un wallet abierto en el Exchange de Coinmotion, no podías cobrar el trabajo porque no se utilizaron euros. Se pagó en Bitcoin. No todo el mundo está preparado y mentalmente modernizado para querer recibir sus honorarios de esta forma y hay que respetarlo, pero era condición sine qua non para participar en Bajo tu piel. No creas que fue algo sencillo, porque han sido muchas las partes que han participado en una producción tan ambiciosa como la de este videoclip. Un wallet es como una cuenta de un banco donde tienes varias criptos donde invertir y ves su equivalente en euros o dólares a tiempo real. En un wallet hay Ether, Ripple, Bitcoin, Litecoin, Solana, Luna, Polkadot, etc.

- Tus conciertos también se podrán comprar con criptomonedas, ¿cómo se podrá hacer? ¿solo los más entendidos podrán hacerlo o es algo sencillo?

Habilitaremos las entradas con dos sistemas: Paga con Bitcoin o Paga con euros. Los tradicionales que, entiendo, serán la mayoría pues todo esto es muy novedoso, podrán comprar sus tickets en euros, pero para todos los 'criptocrazies' como yo que ya tienen sus wallets con criptos, estará habilitada una pestaña para comprar en Bitcoin y probablemente también en Ethereum. Ya lo están acabando los desarrolladores. Estoy muy emocionado con este asunto también pionero en nuestro país.

- ¿Crees que es el inicio de un nuevo futuro musical?

No me cabe ninguna duda. Björk, Kings of Leon, Ozuna y One Republic están lanzando productos en criptos. Ser el primero en España es casi anecdótico. Estoy convencido de que hay decenas de artistas preparando cosas con criptos ya, lo que ocurre es que muchos pertenecen a grandes discográficas que son muy lentas en integración de novedades y en burocracia porque tienen sus propios sistemas tradicionales que les funcionan bien pero más pronto que tarde tendrán que adaptarse. Desde la independencia, vas más rápido para determinadas acciones. Como te digo, te sorprenderás de cómo estará todo esto asentado en nuestra vida diaria no en 2030 (que es la agenda política que suena como muy lejos), sino en 2023-2024. ¡Aquí dejo mi pronóstico por escrito! (ríe)

- El estilo de la canción es muy diferente, ¿por qué has incorporado la música electrónica?

Intento viajar por estilos novedosos siempre, pero manteniendo la voz y mi manera de abordar las letras como el sello personal. Es decir, coloreo con distintas paletas los fondos musicales pero tienes que reconocer en 10 segundos que eso, aunque no te parezca Huecco, efectivamente es Huecco y que además suena a Huecco de forma natural, no artificial.

- ¿Te apetecía cambiar?

Sí, me apetecía mucho incorporar sonidos más modernos en baterías, bajos, sintes... y coquetear con los 'subidones' de la electrónica. Gran culpa de estos sonidos la tiene el productor del tema, Paulino Lorenzo, que los domina como nadie. Pasamos muuuuuchas horas telecorrigiendo pasajes y matices hasta el resultado final.

- En el videoclip tiene especial importancia la tecnología, ¿es un mundo que te gusta?

Me apasiona la mezcla en general. La tecnología por sí sola te desborda, pero la clave está en vivir la vida con mezcla de tradición y modernidad. La tecnología debe ser incorporada a nuestras vidas con un sentido, no de manera snob. Adoro el interiorismo y la arquitectura. Como ejemplo, mi mezcla perfecta sería Frank Gehry y sus planchas de acero del Walt Disney Music Hall de LA o el Guggenheim, contrastado contra la pizarra extremeña en una pared, piedra rústica y acero. O pedrolos toscos ordenados de granito de Salamanca junto a enormes ventanales de cristal en la misma fachada. Así veo yo la música y la vida.

- También te vemos muy cambiado físicamente, ¿dónde quedó aquel chico de rastas?

¿Entiendo que para mejor? (ríe) Las rastas formaron parte de una época que recuerdo con muchísimo cariño, tanto en mi etapa en la banda de rock, Sugarless, donde comencé en la música hace 25 años, como en toda la primera mitad de Huecco. No las echo de menos y, si pudiera volver atrás, lo habría hecho exactamente igual, con sus aciertos y sus errores.

- ¿Te ves más cómodo con esta imagen?

Muyyyyyyyy cómodo.

- ¿Tiene que ver con la etapa de tu vida en la que te encuentras?

Bueno, no relaciono looks con determinadas etapas de la vida. Solo voy haciendo lo que voy sintiendo en cada momento.

- Eres un hombre casado, padre de dos hijos… ¿dirías que eres feliz?

¡La verdad que no me quejo! Con sus cosas, como todo el mundo, pero me considero un hombre muy feliz.

- Para los que no te conozcan, ¿cómo es Iván Sevillano en la intimidad?

Muy solitario para crear, por un lado, y luego muy de compartir con familia o amigos todas aquellas cosas que nos apasionen a todos: esquí, juegos de mesa, terraceo, series, pelis... Soy muy casero, no me gusta salir de copas, sin embargo, adoro viajar en sus tres versiones: completamente solo, con tu pareja y con tus hijos toda la familia. Cada una de las tres versiones te aporta cosas fascinantes.

- ¿La paternidad te ha cambiado?

Te cambia en el sentido de la responsabilidad. Todas tus decisiones las pasas por un nuevo filtro mental que hasta ese momento no tenías: qué será mejor para tus hijos. En el resto no debería cambiar demasiado. Muchos papis y mamis se abandonan tras los nacimientos de los hijos. La coquetería no debe perderse nunca. No se debe caer en la inercia del aburguesamiento.

- ¿Cómo definirías a tus hijos?

Itzel es una adolescente de 14 años de la que estoy muy orgulloso. Nació y vive en California. Es muy buena estudiante y con inquietudes muy particulares: bilingüe en inglés y español, toca Chopin al piano, estudia coreano, practica tiro con arco profesional y estas navidades ha querido echarnos una mano como runner en la pastelería Marimer que regenta Laura (su mujer). Recoger mesas, poner lavavajillas, ordenar las tazas y platos... Qué bueno que tenga estas inquietudes tan joven de que las cosas requieren esfuerzos. Ezequiel va a cumplir un año y apunta maneras. Presta muchísima atención a todos los detalles. Le das cualquier objeto y él le da la vuelta porque quiere ver qué hay debajo y cómo funciona, empieza a tocar los pequeños tornillos como queriendo comprender ya de dónde salen los sonidos o las luces de los juguetes. Le encanta aporrear la guitarra cuando la coge y el piano con su hermana, ¡un crack!

- ¿Te gustaría que alguno siguiera tus pasos en el mundo de la música?

¡La verdad es que no! Los padres cometemos el garrafal error de pretender a veces que nuestros hijos sean nuestros clones. Yo enseñaré a mis hijos los valores con los que crecí de deporte, idiomas y música pero no para que sean ninguno Usain Bolt o Adele, sino como modo de entender la vida, de tener disciplina, hábitos y responsabilidades. Creo que el deporte y la música deberían ser obligatorios en la infancia, aunque de mayores sean abogadas o fontaneros, eso ya me da igual. La música y el deporte te abren rutas mentales muy edificantes y diferentes a las de la gente que no los ha practicado nunca. De ahí a pensar que porque tú seas cantante y pagues las facturas con ello, tu hijo debe hacer lo mismo en un futuro, hay un largo trecho... Hay un pequeño factor caprichoso en el arte que no lo hay en otros gremios. Si estudias medicina y acumulas conocimientos, muy probablemente tendrás éxito en tu carrera de médico. Sin embargo, la música está llena de ironías: a veces artistas sin demasiado talento llegan a superventas y artistazos que te ponen los pelos de punta cuando los descubres en una pequeña sala, ves que nunca llegaron a su gran sueño. Creer que por estudiar música o canto vas a triunfar es un absoluto error. Pero yo respetaré el sueño de mis hijos. Si quieren ser artistas, no seré yo quien lo dinamite, pero les seré muy franco con cómo es el camino y las posibilidades reales que hay de ganarse la vida con ello.

- ¿Qué te aporta Laura, tu mujer?

Orden y organización. Los artistas somos más tendentes al caos para la creación, o esa es la excusa que nos ponemos... (ríe).

- Formáis un tándem perfecto también en lo profesional, ¿es difícil trabajar con tu pareja?

Bueno, ella es farmacéutica pero decidió echarme una mano con asuntos de la música hasta que acabó como mi manger. Hemos trabajado juntos en la música hace años y funcionó muy bien, porque llevaba de maravilla las producciones conciertos, los patrocinios... pero luego, cuando subió el trabajo a volúmenes mayores, pidió ir delegando en oficinas más grandes como Heredia Producciones (Estopa, Fergó…). A día de hoy me sigue echando cables con algunos asuntos de las empresas, pero su principal ocupación es dirigir la pastelería Marimer que abrimos hace un año en el madrileño barrio de Campamento. Tiene 15 empleados a su cargo y todo el reto de hacer pan, bollería y pasteles artesanos cada día con obrador propio.

- ¿Cómo hacéis para que no os pase factura?

(Ríe) ¿Y quién te dice que no pasa factura? Es muy difícil mantener ese equilibrio porque al final te acabas llevando el trabajo y sus problemas a casa. Hay que trabajar cada día en que no te afecte.

- ¿Crees que hay una receta de la felicidad?

Va en cada uno y en cómo se toma los problemas y los éxitos. Básicamente, consiste en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, en relativizar los problemas, en hacer autocrítica constante para crecer como persona y en no intentar parar lo inevitable. No pretender cambiar lo que no está en tu mano. A veces uno se pone delante de una presa de agua creyéndose todopoderoso y piensa que podrá hacer como Moisés abriendo los mares, cuando en realidad sabes que como se abra la compuerta, esa gigantesca caída violenta de agua te arrastrará sin piedad. No le duras al agua ni medio segundo. Tener la humildad de saberse pequeño y finito en vez de gigante e infinito es un camino que no debemos abandonar nunca, aunque la tentación sea grande.

- ¿Cuál es tu mayor virtud?

Creo que saber distinguir lo que es una oportunidad de lo que en realidad no lo es.

- ¿Y un defecto?

La obstinación. Aunque a veces, si coges el carril correcto, se ha convertido en virtud, pero si te equivocas, vas directo al abismo.

- ¿Cómo es un día perfecto para ti?

El que estás viviendo hoy. Cada día de vida es una muesca más en tu revólver. Una experiencia de la que aprender y un día más de vida que celebrar como tú decidas.

- Para terminar, ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Te ha afectado mucho a nivel personal?

En el trabajo, muchísimo. Parecía que la música volvía a la normalidad y vuelve Ómicron… mañana será otra mutación con nuevos desafíos. Está claro que toca reinventarse casi cada año, en todos los sectores. A nivel mental se nota fatiga en mucha gente. Yo me refugio en el trabajo y la creación como catarsis hasta que vuelvan los directos, ojalá en primavera de 2022, porque tengo cerrada la Gira XV Aniversario.

- ¿Qué crees que hemos perdido por culpa del COVID?

La confianza en los que mandan. Con tanto mensaje confuso han logrado que la gente sea un mar de dudas y fatigas.

- Por el contrario, ¿dirías que ha habido algo positivo?

A pesar de que hay mucho irresponsable que vemos cada semana en noticias, creo que sí ha despertado en muchos casos nuestro lado más humano y solidario.

