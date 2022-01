La cantante de J-pop Sayaka Kanda fallece a los 35 años

El mundo del pop asiático está de luto. El repentino e inesperado fallecimiento de la cantante de J-pop Sayaka Kanda ha conmocionado a todos sus seguidores. Según informaciones del medio local Kyodo News, la joven artista de 35 años fue encontrada inconsciente en el hotel en el que se hospedaba de la ciudad de Sapporo -capital de la prefectura de Hokkaidō al norte de Japón-, antes de participar en el musical My fair lady del teatro Sapporo Cultural Arts interpretando a la protagonista Eliza Dolittle, y fallecía poco después de haber sido trasladada al hospital.

"Me gustaría informar que Kanda Sayaka murió repentinamente a las 9:40 pm del 18 de diciembre de 2021. Lamentamos mucho dar tal noticia a todos los seguidores que nos apoyaron", ha dicho Kamaichi Mitsuhisa, director ejecutivo de Robe Co -la agencia de la actriz-, añadiendo que aún "no podemos aceptar su fallecimiento y estamos tratando de sobrellevarlo. Actualmente se está investigando la situación, pero pedimos amablemente a los medios de comunicación que se abstengan de entrevistar a familiares o publicar artículos especulativos". Según el informe de la policía, la actriz cayó al vacío desde un piso catorce de veintidós plantas que tiene hotel. Por el momento se están estudiando las causas de la muerte de Sayaka Kanda, aunque las investigaciones de los agentes apuntan a que se trata de un nuevo suicidio dentro del panorama musical del pop asiático, ya que horas antes de su trágico fallecimiento, la actriz y cantante canceló el ensayo que tenía, informando a la productora que no se encontraba bien. No obstante, los medios japoneses han asegurado que la policía tampoco descarta un asesinato.

Sayaka Kanda nació en Tokio y era conocida en todo Japón por ser hija de padres artistas: el actor Kanda Masaki y la cantante Seiko Matsuda. La actriz comenzó a interesarse por la música y la interpretación desde muy joven. Durante sus estudios en una escuela japonesa en Los Ángeles, y antes de involucrarse de lleno en el mundo del espectáculo, participó en Bean Cake, un cortometraje que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2001. A partir de ahí, Sayaka no paró hasta debutar oficialmente en su primera película como actriz profesional: Dragon Head. Pero su momento álgido en el mundo del cine fue diez años más tarde al poner voz -en la versión japonesa- a uno de los personajes más conocidos de Disney, la princesa Anna, en la película de animación Frozen. En este film, Takako Matsu acompañó a la actriz en esta aventura al doblar a la otra protagonista, Elsa. La propia compañera ha querido mandar un mensaje al enterarse de la trágica noticia, despidiéndose de Sayaka: "El tiempo que pasamos juntas es un tesoro insustituible para mí", ha expresado Tatako, asegurando que la muerte de la actriz la había dejado "sin palabras".

Además del doblaje en Frozen, Sayaka Kanda tuvo la oportunidad de participar en series como High School Chorus, Star Blazers 2202, Real Girl o Idoly Pride, entre otras. En cuanto a la música, la actriz y cantante comenzó su andadura en este sector cuando tenía 15 años con su primer single, Ever Since. En ese momento, la joven lanzó cuatro canciones más y editó su primer disco llamado Doll (Muñeca) en 2005. Tras un parón, en 2014 regresó a la música con el dúo Trustrick, aunque dos años más tarde se disolvió el grupo. Antes de su fallecimiento se sabía que la artista iba a interpretar a Maetel en el musical Galaxy Express 999 el próximo mes de abril.

