Muere la actriz Ágata Lys, conocida por títulos como 'Los santos inocentes' y 'Curro Jiménez'

Ágata Lys, rostro que se hizo famoso en el cine español de los años 70 y 80, ha muerto en Marbella. La artista falleció a los 68 años de edad hace poco más de un mes (el 12 de noviembre como contaron a EFE fuentes de su entorno), pero la noticia no había trascendido hasta ahora. La actriz llevaba una vida tranquila y discreta desde hace 15 años, los mismos que hace que se retiró de la pantalla. La escritora Valeria Vegas, que firma el libro en el que está basada la serie Veneno, confirmaba su fallecimiento en un mensaje con el que rindió homenaje a su aportación al cine. "Ha fallecido Ágata Lys, sex symbol absoluto de una España que empezaba a despertar. Y actriz estupenda" escribe. "Se ha ido con la misma discreción con la que decidió retirarse hace 15 años, cuando acabó de rodar la serie Amar en tiempos revueltos. Le tocó vivir a destajo aquel cine de los años de la Transición, y se entregó cual Marilyn nacional. Y sin renegar de todo aquello pudo demostrar su valía en Los santos inocentes, de Mario Camus; Taxi, de Carlos Saura, o Familia, de León de Aranoa. Se ha ido una curranta en un país ingrato. Y mucha serie y mucho teatro".

Menciona además a Tony Aliaga que fue el mejor amigo de Ágata y que se ha despedido también de ella con mucho cariño. "Amiga mía, querida Gary, te has marchado en silencio, sin ruido, como a ti te gustaba irte... Me has dejado roto, no puedo creer que ya no riamos juntos en nuestras conversaciones tan superficiales, a veces, y tan profundas, las más..." apunta. Comparte además una de las últimas fotos que tiene de su amiga, en la que se la ve sonriente. "Hace poco me mandaste ésta selfie con tu Cuka para que viese lo guapa que estabas... Hoy la comparto para que todos la vean. Tu risa fue tantas veces mi terapia, que la voy echar mucho en falta. Ya lo hago... Te quiero mucho Gary". Tony ha contado en La Razón que hace unos cuatro años había fallecido Fernando, pareja de Ágata, una pérdida que la había dejado muy afectada. La Unión de Actores y Actrices se ha pronunciado también enviando su más sentido pésame a la familia de la artista.

Margarita García Sansegundo, ese era su nombre real, nació en Valladolid y se hizo famosa tras su debut en el concurso 1, 2, 3, dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. Su imagen, con el pelo rubio platino y una imagen rompedora para la época, hicieron que se la comparara con Marilyn Monroe en España y de hecho rodó una cinta con el título de La nueva Marilyn en 1976. Ella sin embargo nunca hizo caso a las comparaciones. Entre sus títulos figuran El último tango en Madrid, Los santos inocentes, de Mario Camus, con la que dio un giro a su carrera y tras la cual llegarían papeles en Taxi, de Carlos Saura, y Familia, debut de Fernando León de Aranoa. En televisión participó en Curro Jiménez, Vecinos, Mamá quiere ser artista y Puerta con puerta. Su último papel fue el de Eulalia de la Torre en casi un centenar de capítulos de Amar es para siempre. Tras su retiro en 2006, vivía en la Costa del Sol.

