El tenista Alexander Zverev y la modelo Sophia Thomalla, la pareja de moda en Alemania

Tiene 24 años y un objetivo claro: ser el número uno del mundo. El camino del tenista Alexander Zverev avanza firme hacia ese objetivo tras haber ganado el oro en las Olimpiadas de Tokio 2020, las ATP Finals de cierre de temporada por segunda vez y haber sido premiado hace apenas unas horas como el Deportista Alemán del año. “Hay dos objetivos para 2022 que aún no he alcanzado: ganar un Grand Slam y convertirme en el número uno del mundo” aseguró el deportista, que se perfila como una de las promesas de la cancha. El alemán, que fue entrenado por el español David Ferrer, a quien tiene mucho cariño, celebró este nuevo triunfo en su palmarés con su novia, la modelo Sophia Thomalla, que fue con él a la fiesta.

“He encontrado a mi James Bond esta noche” escribía la top de 32 años, que está considerada como una de las mujeres más atractivas del país. Además de modelo, Sophia ha hecho también varios papeles como actriz, tiene un podcast y ejerce de presentadora de televisión (en un concurso de talentos, por ejemplo, titulado Das Super Talent o en un reality) por lo que es muy conocida en su país. Esta aparición de la pareja en la entrega de galardones ha sido muy comentada pues hace apenas unos días, a principios de diciembre, se aparecían por primera vez en público después de que Sophia confirmara su relación en octubre, aunque parece que salen desde hace un tiempo como él ha insinuado. Son la pareja de moda en el país germano pues además de jóvenes y atractivos triunfan en sus respectivos campos.

Ella se ha convertido en el mejor talismán del tenista, como él mismo aseguró en unas recientes declaraciones a Tennis Magazin. “Por primera vez hay una persona que me acompaña. Juego muy bien con ella a mi lado y espero que siga siendo así el próximo año o quizá mejorar. No he alcanzado todos mis objetivos todavía” explicó. Comentó además lo que supone la modelo en su vida. “Sophia es alguien que me da paz y seguridad” añadió.

Tampoco ella escatima en halagos hacia su novio y hace poco destacaba que este ha sido uno de sus mejores años a todos los niveles. “Ha sido un año estupendo para mí. Profesionalmente, pero sobre todo personalmente, el mejor. Me puedo considerar afortunada por cómo ha ido”. Comentó además que le gusta apoyar a su pareja en la pista y donde lo necesite (en ese momento asistían a una gala benéfica, A Heart for Children). “Estoy contenta de ser una novia de jugador”.

Zverev ha tenido un 2021 redondo. Ha sido el cuarto tenista en la historia de las Finales ATP en derrotar a los dos mejores jugadores del circuito: venció al número 1 Novak Djokovic en semifinales y al número 2 Daniil Medvedev en el partido por el título. Además fue el tenista que más trofeos ATP logró en 2021 con un total de seis, incluyendo los ATP Masters 1000 en Madrid y Cincinnati.

