El Kun Agüero anuncia su retirada del fútbol entre lágrimas

Sergio 'Kun' Agüero ha anunciado este miércoles en un acto en el Camp Nou que se retira. Sus problemas cardíacos, que surgieron durante el Barça-Alavés el pasado 30 de octubre, han sido una barrera insuperable para el argentino, que casi no ha podido llevar la camiseta culé. "He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he lo he decidido hace una semana o 10 días", ha relatado entre lágrimas el jugador mientras estaba acompañado de Joan Laporta, presidente de su club. Además, durante la rueda de prensa, al deportista le ha costado pronunciar las palabras de su adiós a los campos, de hecho ha tardado más de un minuto en recomponerse, pero ha querido agradecer y recordar a todos los equipos por los que ha pasado. "Es un momento muy duro. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso y feliz por mi carrera", ha continuado diciendo.

VER GALERÍA

Sofía Calzetti, el gran apoyo del 'Kun' Agüero en su momento más difícil: 'Hoy más que nunca. Te amo'

A sus 33 años, y recién llegado al equipo catalán el pasado verano como agente libre procedente del Manchester City, Sergio ha tenido que poner punto y final a una larga y exitosa carrera en el fútbol. Como culé, el argentino solo ha podido disputar cinco partidos y ha anotado un gol, ante el Real Madrid. Una arritmia descubierta a raíz de sus dolores en el pecho en el encuentro contra el Deportivo Alavés le hizo ser baja de inmediato y pese haber seguido el tratamiento correspondiente, el jugador ha tenido que dejar de jugar para siempre, poniendo punto y final a uno de los sueños que tenía desde niño.

El futbolista deseó jugar en los grandes desde que tenía 5 años, estar en primera división, pero nunca pensó en llegar a Europa. Así, con lágrimas en los ojos ha querido agradecer al Independiente, al Atlético de Madrid, que apostó por él cuando tenía 18 años, a la gente del Manchester City, donde ha asegurado que ha dejado lo mejor, y a todo el equipo del Barcelona. "Ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la selección argentina, que es lo que más amo", ha señalado el deportista mientras limpiaba sus ojos. Además, el delantero ha utilizado sus perfiles sociales para que todos sus seguidores sepan que el fútbol le ha enseñado a transformar cualquier derrota en victoria y que aunque sea doloroso no es un drama: "Me enfoco en los 18 años que sí pude hacerlo", ha escrito

VER GALERÍA

Influencer y amiga de Edurne y De Gea: así es Sofía Calzetti, la novia de Sergio 'Kun' Agüero

Y aunque a las buenas y a las malas todos le han hecho más fuerte, como ha relatado él mismo en sus redes sociales, Sofía Calzetti, la modelo e influencer de 25 años con la que lleva dos años, se ha convertido en su gran apoyo en estos momentos. "Una etapa que termina y una vida hermosa que continúa. Mágico que hayas podido dedicarte tantos años a lo que te gusta. Otro momento acompañándote y agarrándote la mano más fuerte que nunca. Te amo", ha escrito ella para demostrar lo mucho que le quiere.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.