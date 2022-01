Première de lujo celebrada en Londres La reaparición estelar de Claudia Schiffer y su marido, Matthew Vaughn, a punto de cumplir 20 años de casados La top model alemana, espectacular con un diseño blanco y negro perlado, ha acompañado al reconocido cineasta británico por el estreno de su última película 'The King's Man: La primera misión'

Están muy cerca de cumplir nada menos que veinte años de casados (lo harán en mayo de 2022), y se les ve tan enamorados como el primer día. Claudia Schiffer y Matthew Vaughn forman una de las parejas más estables y glamourosas del panorama internacional, y anoche volvían a dar buena muestra de ello. La top model alemana acompañaba orgullosa a su marido al estreno de la última película del reconocido cineasta británico, The King's Man: La primera misión. Una première de auténtico lujo celebrada en Londres para la puesta de largo de esta tercera entrega (a modo de precuela) de la popular saga de espías, cuya segunda parte también corrió a cargo del propio director allá por 2014. En la que era una de sus contadas apariciones públicas ante la prensa, el matrimonio se mostraba ayer muy unido en todo momento y no escatimaba en gestos de cariño ante las cámaras.

Claudia posaba muy sonriente agarrada del brazo de su esposo y padre de sus tres hijos, Caspar, Clementine y Cosima, mientras se dedicaban miradas cómplices. Como no podía ser de otra forma, la supermodelo de 51 años e icono de las pasarelas de los 90 lucía espectacular y deslumbraba con un diseño blanco y negro perlado de Balmain, perteneciente a la nueva colección de la prestigiosa firma francesa de moda que "encarna la elegancia atemporal", destacan sus creadores. Al evento también acudían los actores y actrices protagonistas que forman parte de la cinta de acción y aventuras, como son Ralph Fiennes (El paciente inglés, La lista de Schindler), Harris Dickinson (Mentes poderosas, Maléfica), Gemma Arterton (Hansel y Gretel: cazadores de brujas, Quantum of Solace), Tom Hollander (Orgullo y Prejuicio, Piratas del Caribe) y Rhys Ifans (Notting Hill, Harry Potter).

A lo largo de estas casi dos décadas juntos, no cabe duda que Claudia Schiffer y Matthew Vaughn han formado una preciosa familia. De hecho, hace tan solo unas semanas, veíamos cómo la matriarca del clan compartía por primera vez una fotografía de su hija Clementine con motivo del 17 cumpleaños de la joven. Es más, a juzgar por el impresionante parecido que tiene con su madre, podríamos estar hablando de una nueva estrella emergente. "Young and sweet, only 17", escribía la modelo germana en su felicitación con una de las frases más célebres del mítico grupo sueco ABBA ("joven y dulce, solo 17"). "Preciosa por fuera y por dentro", añadía para terminar. La aludida, que en la citada imagen de polaroid aparecía vestida con unas bermudas rosas y un top blanco, respondía al momento algo ruborizada con un entrañable "te quiero, mamá. Gracias".

