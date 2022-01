Helena Condis, sobre Juanma Castaño tras su victoria en 'MasterChef Celebrity': 'Todo lo que toca lo transforma en oro'

Juanma Castaño está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tras ganar la sexta edición de MasterChef Celebrity junto a Miki Nadal, el periodista deportivo ha hecho balance de su paso por el programay ha contado cómo ha vivido las grabaciones del concurso y lo que ha sentido después de conseguir la victoria. En Código Samboal, de Trece Tv, se ha podido ver a un Juanma natural y cercano, respondiendo a las preguntas y cuestiones que le planteaban sus compañeros de Deportes COPE, entre los que se encontraba su novia Helena Condis, que se ha deshecho en elogios hacia él.

Durante la emisión del talent culinario, Juanma Castaño ha visto cómo su imagen ha ido crecido por momentos, y para bien, en todos los sentidos: “Es increíble como un programa de televisión, durante doce semanas, construye una imagen de ti tan alejada de lo que tenían, seguramente”. Hasta él mismo se ha visto sorprendido del cariño que le ha dado la gente: "Salgo de haber vivido una experiencia preciosa y de estar recogiendo ahora cariño que no había visto nunca. La gente está entusiasmada, me pasan cosas que no me habían pasado en la vida", ha confesado.

Durante su entrevista han ido apareciendo algunos compañeros del programa que dirige Juanma Castaño, El Partidazo de COPE, contando alguna anécdota con el locutor de radio. Entre ellos se encontraba su novia, Helena Condis, también periodista deportiva, la cual ha querido mandarle un mensaje muy especial, destacando el esfuerzo y sacrificio de su pareja: "Quiero reivindicar todo el esfuerzo de Juanma en el proceso, porque todo el mundo ve la parte bonita, levantando el trofeo de ganador de MasterChef, pero detrás de esa final tan emotiva hay tres meses de trabajo incansable, horas de rodaje, madrugones, y todo eso compaginado con la radio", ha explicado Condis. "Solo le puedo dar la enhorabuena a Juanma y decir que es un luchador nato, que todos los retos que se propone los consigue y que todo lo que toca lo transforma en oro”, ha expresado la periodista deportiva en el vídeo. Unas palabras que el invitado ha querido corroborar haciendo saber que ese esfuerzo que había invertido, ella lo sabía de "primera mano"..

El periodista ha confesado haber pasado un momento difícil y que, incluso, tuvo la idea de dejar el programa: "Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco". Y más cuando se vio en la situación de no poder ver a sus hijos: "Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… Dificilísimo”. En palabras de Juanma Castaño, los pequeños "tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo porque yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces, lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y, sobre todo, me decían ‘papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco’, me decían. Y yo les decía, ‘bueno, hay que intentarlo’”, ha contado el periodista gijonés, garantizando que ahora sus hijos "están satisfechos con lo que ha pasado".

Aprovechando la entrevista, la presentadora Ana Samboal ha querido saber si será Juanma Castaño el que cocine en Navidad: "Este año no me escapo. Voy a ir por lo más tradicional del mundo. Voy a hacer una sopa de marisco, que a lo mejor hay que darle un toque un poco distinto este año, cordero y arroz con leche. Es que el menú de Nochebuena es un menú que tiene que recordarnos a algo. Entonces, la sopa de marisco me recuerda a mis abuelos, el cordero toda la familia cuando nos reuníamos para comerlo, y el arroz con leche un postre asturiano que nos une a todos”, ha asegurado el que seguro será el chef de la casa en estas fechas tan especiales.

