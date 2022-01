Una travesura libró a los miembros del grupo Parchís de perder la vida en un accidente de avión

La nostalgia se ha apoderado del último programa de Lazos de sangre, presentado por Boris Izaguirre en Televisión Española, gracias a la visita de los integrantes de Parchís, la mítica banda musical infantil que arrasó en los años ochenta. Cuatro de sus integrantes originales, Constantino Fernández Fernández 'Tino' (ficha roja), Yolanda Ventura (ficha amarilla), Gemma Prat (ficha verde) y Frank Díaz (ficha azul) han relatado las luces y sombras de su etapa como estrellas de la música y también han compartido anécdotas de aquellos tiempos, algunas de ellas casi desconocidas. La más reseñable de todas es que pudieron haber perdido la vida en un accidente de avión pero que, por casualidades del destino, una travesura de uno de los miembros hizo que perdieran el vuelo y les salvó a todos.

Gemma Prat ha dejado sin palabras asegurando que todos ellos tienen "un ángel de la guarda" y ha sido Frank Díaz quien ha explicado a qué se refería exactamente su compañera. Los miembros de Parchís explicaron que, a lo largo de toda su carrera, solamente llegaron tarde al aeropuerto en una ocasión, en México en el año 1981. "El único avión que perdimos se estrelló", ha asegurado Frank, ya que, la nave en la que tenían que haber viajado sufrió un aparatoso accidente y terminó cayendo al mar. Una tragedia en la que perdieron la vida 32 de las 66 personas que se encontraban en el interior.

Pero más sorprendente si cabe es la razón por la que no llegaron a embarcar: una travesura de Tino. El cantante y, en aquel entonces ficha roja, se había marchado a dar una vuelta con un amigo por México, no se percató de la hora y todo el grupo llegó tarde al aeropuerto. Algo por lo que el joven artista se llevó una tremenda bronca, tal y como él mismo ha explicado en el programa. Sin embargo, la trastada les salvó al vida a todos. "Tuvimos que llamar corriendo a las familias para decir que no éramos nosotros", ha añadido Gemma Prat tras explicar que sus padres se llevaron el susto de sus vidas.

¿Qué pasó con todo el dinero que ganó Parchís?

Parchís fue uno de los grupos más exitosos de los ochenta pero, tal y como afirman sus integrantes, la compensación económica que recibieron por su trabajo fue mínima. "Nosotros llenábamos estadios, batíamos récords de asistencia. Fuimos, como dicen, The Rolling Stones españoles de los años 80, la gallina de los huevos de oro, solo que nosotros éramos la materia prima, que es lo que se paga peor en el mercado", ha contado Frank Díaz. Los cantantes han explicado en el programa que, años después, descubrieron una serie de irregularidades por parte de su discográfica, dueña de los derechos de Parchís y, por lo tanto, de los beneficios.

Además, los que fueron algunos de los niños más populares de España también hablaron de la cara oculta tras su éxito: jornadas interminables de trabajo, con rodajes por la mañana y conciertos por las noches, rodajes los fines de semana, así como, sucesivos viajes sin ver a sus familiares. "Hubo muchas veces en las que mi madre me quería sacar del grupo. Era la única que no podía venir al aeropuerto a despedirme y sé que lo pasaba mal, lloró mucho", ha recordado Gemma Prat.

