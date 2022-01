Sandra Bullock habla de la traumática experiencia que cambió para siempre su vida

En 2014 la vida de Sandra Bullock cambió a causa de una traumática experiencia que la ha marcado para siempre. Durante su visita a Red table talk, programa presentado por Willow Smith, Jada Pinkett Smith y la madre de esta, Adrienne Banfield-Norris, la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro ha narrado el momento en el que un hombre se coló en su casa del exclusivo barrio de Bel-Air (Los Ángeles). La actriz, que acaba de estrenar en Netflix una película llamada Imperdonable, ha explicado que el hombre fue arrestado mientras se encontraba todavía dentro de su domicilio, pero que la pesadilla no acabó con la intervención de las fuerzas de seguridad ya que el miedo ya nunca se fue. "Yo no fui la misma después entonces. ¡Estaba completamente aturdida!", ha reconocido.

La protagonista de títulos como Miss Agente Especial, Gravity o Speed ha indicado que todo empezó cuando regresó a casa tras disfrutar de una cena. En ese momento un hombre llamado Joshua James Corbett estuvo llamando al timbre y, ante la ausencia de respuestas, se coló en la mansión por la terraza. La reacción de la actriz de 57 años fue esconderse en el armario mientras llamaba a la policía para pedir ayuda y pensaba para sí misma que "esto no terminará bien". A pesar de que tuvo malas sensaciones, le tranquilizó el hecho de que su hijo Louis Bardo no estuviera en esos momentos con ella.

La propia Sandra ha explicado que desde que lo adoptó en verano de 2010, cuando el niño estaba a punto de cumplir un año, era la primera vez que el pequeño pasaba la noche fuera: "Se quedó a dormir en casa de nuestra niñera, ella sabía que yo tenía un compromiso y que llegaría tarde a casa. Me alegré de que él no estuviera allí cuando sucedió todo porque si Louis hubiera estado en casa, habría cambiado nuestro destino para siempre".

Aunque no hubo daños personales, el agresor sí pretendería atacar sexualmente a la actriz tal y como indicaban las notas que los investigadores encontraron y las armas de fuego que tenía en su domicilio. La intérprete, que debutó en la gran pantalla en 1987 con Hangmen y desde entonces no ha dejado de encadenar exitosos proyectos que la han convertido en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, explica que a raíz de aquel episodio no puede estar sola en casa y necesitó ayuda psicológica para asimilarlo. Bullock, diagnosticada de un severo trastorno de estrés postraumático, estuvo asistiendo a una psicoterapia especializada en este tipo de casos.

Además, cuatro años después lamentó que el sistema hubiera fallado al enterarse de que James Corbett se había suicidado atrincherado en su casa del barrio de La Crescenda tras un altercado con la policía. Previamente había sido condenado a cinco años de libertad condicional, a recibir tratamiento en un centro de salud mental y tenía una orden de alejamiento contra Sandra durante diez años. "Me puse tan mal que pensé que iba a morir", ha reconocido al hablar de los sentimientos que le invadieron al conocer el desenlace del asaltante.

La familia que ha formado, su gran prioridad

Sandra Bullock, que en su nuevo trabajo se mete en la piel de una mujer que quiere reinsertarse tras pasar por prisión, está volcada en la maternidad, aunque apuesta por mantener a sus hijos al margen del foco mediático. En 2010 se separó de Jesse James tras iniciar los trámites de adopción, un proceso con el que continuó en solitario y que culminó en verano de ese mismo año, cuando un juez en el Centro de Justicia Juvenil Jefferson en Nueva Orleans firmó los papeles. Tan feliz estaba con la experiencia de ser mamá que volvió a repetir en 2015, cuando amplió la familia con una niña llamada Laila que vivía en un hogar de acogida y a la que presentó en las páginas de ¡HOLA!

