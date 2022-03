El elenco de 'Pasión de Gavilanes' llora la muerte de Sebastián Boscán

Su muerte ha causado una gran conmoción entre los seguidores de la conocida serie Pasión de Gavilanes, que precisamente prepara su regreso a la pantalla. Sebastián Boscán, el actor que encarnó el papel de Leandro Santos, falleció en Medellín a los 41 años a causa de un cáncer de estómago, como confirmaron sus amigos, el periodista Carlos Ochoa y el actor Giovanni Suárez. Las reacciones de sus compañeros en la citada ficción no se hicieron esperar, pues su personaje fue uno de los más relevantes de la ficción. Natasha Klauss, que interpretaba a Sarita Elizondo, recordó el buen humor del que hacía gala Sebastián durante los rodajes. “Descansa en paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban” escribió.

Paola Rey encarnó a Jimena, otra de las hermanas Elizondo, que mostró una imagen junto a Sebastián junto a la que escribió un sentido mensaje. “Siempre estarás en mi corazón, ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos”. El actor argentino Michel Brown, que fue Franco Reyes en la ficción, utilizó también sus perfiles para lamentar la muerte de su compañero. “Vuela alto mi Sebas querido, te llevo en el corazón”. Su “hermano” en la serie, Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes en la historia), tampoco dejó pasar la oportunidad de manifestar su tristeza. “Gracias por tu ser amable y querido”. La actriz, cantante y modelo Lady Noriega también le recordó riéndose: “¡Voy a extrañar tus risotadas! No es un adiós solo un hasta luego. Todos tendremos que enfrentar este momento de la partida, le pido a Dios que estés en su presencia disfrutando de él y que te reciba con un gran abrazo. Gran amigo, gran persona”.

Regresa la exitosa ficción

La presencia de Sebastián Bosca en los nuevos capítulos de Pasión de Gavilanes era un misterio. A pesar de que él había dicho que no le habían llamado para incorporarse a las tramas, unas imágenes del rodaje muestran el centro de moda que tenía su personaje por lo que no tardaron en saltar las especulaciones. El artista había confesado en alguna ocasión que sentía rechazo por el papel que encarnó pues le había encasillado. “Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese papel, pero lo odié porque por su culpa me dejaron de llamar durante mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía” comentó.

Casi dos décadas después de su éxito (se emitió entre 2003 y 2004), la telenovela Pasión de Gavilanes regresará a la pantalla. El elenco original retoma la historia de tres hermanos, Juan, Óscar y Franco Reyes, que comienzan a trabajar en las tierras de la familia Elizondo para vengar a muerte de su hermana. Sin embargo, todo cambia cuando conocen a Norma, Jimena y Sara, tres hermanas de las que se enamoran y por las que dejan a un lado cualquier sentimiento de rencor.

