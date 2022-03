Hablamos con Ana García, representante española en Miss Mundo, de su desconocida labor social: 'Me han enseñado a valorar todo lo que tengo'

La vida de Ana García ha dado un giro radical desde que en julio de 2020 se convirtiera en Miss World Spain en una gala llena de emociones. Desde ese momento comenzó una nueva etapa, llena de aprendizajes y experiencias inolvidables que ahora va a tener su broche de oro. La modelo se ha desplazado hasta San Juan, la capital de Puerto Rico, donde representará a nuestro país en el certamen de Miss Mundo el próximo 16 de diciembre. "Independientemente del resultado, voy a disfrutar de la experiencia sobre todas las cosas", nos cuenta la modelo, que se subirá a la pasarela acompañada de un significativo talismán. Además, habla en ¡HOLA! de sus planes para después del certamen y de lo gratificante que ha sido para ella hacer un voluntariado con inmigrantes en situación irregular en asentamientos de su Almería natal.

Ha pasado más de un año desde que te convertiste en Miss World Spain 2020, ¿qué balance haces de este tiempo de reinado?

Pues el balance es muy positivo. El haber tenido más de un año de reinado y preparación debido a la pandemia me ha permitido madurar mucho más e ir al internacional más segura de mi misma.

Ahora asumes un nuevo reto al representar a España en Miss Mundo, ¿cómo lo afrontas?

Tengo muchísimas ganas de afrontar el reto. Después de tantos meses ha llegado la hora de demostrar lo que vale la mujer española y tengo muchísima ilusión. Estoy muy entusiasmada de comenzar esta aventura.

¿Llevas algún talismán contigo para que te ayude en este certamen? ¿Te acompaña alguien de tu familia?

Para la concentración llevo un collar que también lo tiene mi hermana y mi madre y es muy especial para nosotras. Allí en Puerto Rico estarán mi hermana y mi hermano mayor, además de los miembros de mi organización, mi diseñador del traje para la final Sergi Regal y amigos personales como Paco Wandosell, entre otros.

¿Cómo te has preparado para esta emocionante velada que vivirás en San Juan (Puerto Rico)?

Este último año en lo personal he madurado muchísimo. Todo ha sido un continuo aprendizaje y mejorar cada día. En lo profesional, no me puedo quejar para el año tan difícil que hemos pasado todos. De cara al concurso internacional me he preparado para dejar a España en lo más alto posible: la prueba de talento la he preparado con la gran profesional Amelia Vega, a nivel físico Juanma Trainer me ha entrenado en Onnea Concept en Almería, la piel me la ha tratado Cuca Miquel en Todo en Belleza y me he hecho tratamientos estéticos en la Clínica Naac de la mano del Dr Barragán. La verdad que valoro la evolución muy positiva en todos los aspectos desde que he ganado.

Estás ya en Puerto Rico pero hasta el próximo 16 de diciembre no es la final, ¿qué actividades hay previstas hasta entonces?

El formato del concurso de Miss Mundo está compuesto por diversas pruebas, como la prueba de deporte, la prueba de top model, la prueba del cara a cara, la prueba de talento…Estaremos compaginando la realización de las pruebas, con ensayos y disfrutando de la estancia durante todo un mes en el Hyatt Regency Grand Reserve de Puerto Rico con visitas guiadas para conocer la “isla del encanto”. Estoy segura que va a ser una experiencia inolvidable.

¿Conocías de antes a algunas de las compañeras que competirán contigo por la corona?

En persona no conocía a ninguna, pero sí que nos hemos seguido en redes sociales con anterioridad al comienzo del concurso.

¿Has hablado con algunas de las representantes españolas de anteriores ediciones?

Sí, he tenido la posibilidad de hablar con María del Mar Aguilera, Miss Mundo España 2019 y quien me coronó el pasado mes de julio de 2020 y además última española en clasificar en Miss Mundo. Me ha dado muchos consejos y estoy deseando poder hacerlo lo mejor posible.

¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes de cara a la gala?

Me considero una persona muy optimista y positiva. Independientemente del resultado, voy a disfrutar de la experiencia sobre todas las cosas y quiero que eso se refleje en todos los que le apoyan, en el jurado y en la organización internacional.

¿Qué ha sido lo mejor y también lo más complicado de esta etapa como Miss World Spain 2020?

Lo mejor que me llevo de este año sin lugar a dudas ha sido la gente que he conocido y quienes me han apoyado incondicionalmente, que puedo decir a día de hoy que son incluso mis amigos. Eso ha sido lo mejor indiscutiblemente. Lo más complicado de esta etapa quizá ha sido el cambio tan radical de vida, de prioridades y el aprender a saber gestionarlo todo. Ha sido muy chocante desde el minuto uno de mi coronación y no ha sido fácil, pero gracias a Dios todo al final ha salido bien, pero diría que ha sido quizá lo más difícil.

Si echas la vista atrás, ¿qué consejo le darías a aquella Ana que en julio de 2020 ganó la corona?

Le diría que aprovechase cada segundo ya que el año se pasa volando y que disfrutase al máximo, ya que esta experiencia es única para toda la vida.

Más allá de las sesiones de fotos y los desfiles, este título implica un importante proyecto social que pocos conocen, ¿nos cuentas por cuál has apostado tú?

Pues sí. La verdadera razón de ser de mi reinado es su lema, “Belleza con un propósito”. Mi proyecto se llama “Una luz de esperanza” y está basado en la ayuda a inmigrantes ilegales en asentamientos de la provincia de Almería. Llevo casi un año como voluntaria yendo cada semana a ayudar y eso, ya no como Miss, sino como persona, me enriquece enormemente. He querido desvelarlo poco antes de irme al internacional para hacer un balance más objetivo de la experiencia, el resultado y todo el proceso que llevo haciendo desde que a principios de año Almería acabó su confinamiento perimetral.

¿Por qué has escogido este proyecto y no otro?

Es algo que está pasando en Almería y mucha gente ni siquiera lo sabe. No hace falta irse muy lejos ni a otros países ni continentes para ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan y lo están pasando mal también. La primera vez que vi un asentamiento me quedé impactada, por eso lo elegí, para darle visibilidad.

¿Qué enseñanza destacarías de tu experiencia como voluntaria en asentamientos?

Me han enseñado a valorar todo lo que tengo, después de esto aprecio mucho más las cosas. Al final me hace pensar que mis “problemas” no son tan graves, y agradezco a Dios la vida que tengo.

¿Tienes intención de seguir vinculada a esta causa?

Por supuesto, ya he creado una relación muy especial tanto con el resto de voluntarios como con la gente de allí. De verdad necesitan que voluntarios como yo sigamos ayudando cada semana con la causa hasta que se tome una solución a esta problemática que nos afecta a todos los habitantes de la provincia y que no es ninguna tontería, son las vidas de esas personas y sus condiciones de lo que estamos hablando.

¿Cómo reaccionaron estos inmigrantes ilegales cuando vieron a Miss World Spain aportar su granito de arena?

Muchos de ellos no lo saben, no es algo que yo les haya dicho. He preferido hacer mi voluntariado y mis horas invertidas en ello de manera totalmente anónima, como una voluntaria más que va a ayudar. No he querido en ningún momento llevar la banda ni nada de eso porque siempre consideré que no era el momento ni el lugar. Son personas que lo están pasando realmente mal. Mi corona y mi banda las llevo conmigo en cada gesto que hago, en cada acción con la que ayudo. Me quedo con esa esencia. Mi título nacional es el motor que me impulsaba cada semana a hacerlo con todo el cariño, predisposición y buena voluntad del mundo. Es la otra cara (la más bella diría yo) de un concurso como el de Miss Mundo, donde la corona y la banda pasan a un segundo plano.

¿Qué ha sido lo más gratificante de este voluntariado y de qué manera ha influido en tu vida?

Ver como esa gente que no tiene nada nos recibe con tanto cariño, nos dan incluso a probar comidas típicas de sus países cuando las hacen, es increíble ver que cuanto menos tienen, más dan. Es lo que me hace seguir queriendo ir cada día, ellos lo merecen.

De todos los actos en los que has participado como Miss World Spain, ¿de cuál guardas mejor recuerdo?

Hace unos meses asistí a la Gala Global Gift Foundation en Marbella, fue una experiencia única e irrepetible que recuerdo con mucho cariño. La organización contó conmigo no solo como invitada y Miss World Spain, sino como presentadora de la rifa solidaria de esa noche. Me sentí súper orgullosa y feliz de que se llegase a recaudar en esa noche más de 500.000 euros, que la Global Gift Foundation repartirá entre las ONG’s afiliadas, entre las que se encuentra Variety - the Children Charity, una de las ONG’s oficiales de Miss Mundo a nivel internacional. Fue una noche inolvidable.

¿Cuáles son tus planes personales y profesionales para después del certamen de Miss Mundo?

Estoy acabando mi carrera de Derecho. He podido compaginarlo con el mundo de la moda y de los concursos de belleza, pero acabarla es mi prioridad ahora mismo. Después de mi reinado quiero seguir dedicándome al mundo de la moda, es algo que disfruto muchísimo.

