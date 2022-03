El truco con el que J.K. Rowling convenció a Alan Rickman para ser el profesor Snape en 'Harry Potter'

El 20 aniversario de la saga cinematográfica de Harry Potter ha despertado la nostalgia de los fans del mago más famoso del cine y, mucho más, desde que se anunció el reencuentro de sus protagonistas. Con motivo de una fecha tan señalada, son muchas las curiosidades que están resurgiendo sobre el elenco de Harry Potter y la piedra filosofal. Uno de los personajes más importantes en la primera película y de los que mejor supo ganarse el cariño de los espectadores tras la cinta fue Severus Snape, el profesor de 'Pociones' y 'Defensa contra las artes oscuras'. El encargado de dar vida al enigmático maestro fue el actor Alan Rickman, elegido especialmente por J.K. Rowling, que tuvo claro desde el primer momento que tenía que ser él quien diera vida a este personaje. Sin embargo, inicialmente el intérprete se negó en rotundo a trabajar en la película y no aceptó hasta que la autora le confesó cuál era el futuro del profesor Snape en las novelas.

VER GALERÍA

- Harry Potter y otras películas con 20 años que marcaron la adolescencia de los 'millennials'

Chris Columbus, el director de las películas, ha desvelado en una entrevista con Avclub cómo consiguieron que los actores que J.K Rowling había imaginado para sus personajes accedieran a formar parte del universo Harry Potter. El cineasta ha explicado que fue especialmente difícil conseguir que Richard Harris interpretase a Dumbledore y que terminó haciéndolo gracias a la insistencia de su propia nieta, que era una fan de los libros; o la actriz Maggie Smith, con quien se tuvieron que reunir en muchas ocasiones hasta que se prestó a ser la señorita McGonagall. Pero Columbus ha revelado que al único al que no consiguió persuadir fue a Alan Rickman, que se negó completamente a interpretar un papel como el del profesor Snape: "Se mostró reacio porque no quería ser encasillado como villano tras La jungla de cristal y supongo que tras Robin Hood, príncipe de los ladrones", ha contado el director.

Tuvo que ser la propia J.K. Rowling quien explicó a Harris por qué era el candidato idóneo. "Le contó algo sobre lo que le iba a pasar a Snape a lo largo de la serie y en el séptimo libro", ha desvelado Chris Columbus. Solo entonces Alan Rickman accedió. "Así que cuando estábamos en el plató, él hacía pequeños gestos en su actuación que no podía entender de dónde salían. Me acercaba después y le preguntaba '¿qué ha sido eso?', y él decía 'lo sabrás cuando leas el séptimo libro.' Y yo estaba como 'bueno, sí, pero eso no me ayuda ahora que estoy con la primera película", ha contado el director que, en su momento, tuvo que resignarse porque únicamente el actor y la autora de los libros conocían cuál era el destino que le esperaba al personaje. "Una vez leí el séptimo libro pensé 'brillante elección'", ha admitido entre bromas en su entrevista.

VER GALERÍA

- La confesión más difícil de J. K. Rowling

Alan Rickman falleció en el año 2016 a causa de un cáncer de páncreas, una noticia que conmocionó tanto a sus compañeros de Harry Potter como a los fans. Sin embargo y aunque el rostro del actor vaya inevitablemente ligado al personaje de Snape tras una década interpretándolo, Rickman tuvo una carrera llena de éxitos, incluyendo títulos como Love actually o Sweeney Todd. Aunque sobre todo triunfó en el mundo del teatro, donde consiguió dos nominaciones a los premios Tony.

- ¿Reconoces al actor de Harry Potter que se ha 'colado' en 'Gambito de dama?

- El vídeo que Tom Felton ha rescatado del rodaje de 'Harry Potter' y arrasa en las redes

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.