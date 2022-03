Inteligente, solidario y discreto: conoce a Michael Polansky, el 'cerebro' que le ha robado el corazón a Lady Gaga

Loading the player...

Lady Gaga está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida tanto a nivel profesional como personal. La intérprete nacida en Nueva York hace 35 años ha confesado estar "muy enamorada" según ha declarado para el medio estadounidense, The Hollywood Reporter, mientras se encuentra en plena promoción de su última película House of Gucci, una cinta en donde la cantante da vida a la esposa del nieto del fundador de la prestigiosa casa italiana. Desde que la pareja apareció en público en la Nochevieja de 2019 en Las Vegas, Lady Gaga y Michael Polansky se han convertido en inseparables. A pesar de querer mantener su vida personal en un segundo plano, Polansky es uno de los empresarios con más peso del Grupo Parker y quienes le conocen dicen de él que es un auténtico 'cerebro', ¿Quieres conocer mejor al novio de Lady Gaga? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

