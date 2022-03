Fernando Esteso, ingresado en el hospital por segunda vez en 15 días

La salud de Fernando Esteso preocupa a sus seguidores, puesto que ha sido ingresado de urgencia en el hospital de La Fe de Valencia debido a una insuficiencia respiratoria, según publica Semana. Es la segunda vez en solo quince días que el humorista de 76 años tiene que quedarse en el centro, y su familia considera que esta vez será una recuperación más lenta para intentar asegurar que no vuelva a recaer. "Debe cuidarse un poquito", ha comentado el empresario Jesús Sáinz, amigo del artista.

- La simpática imagen del hijo de Sandra Gago y Feliciano López 'siguiendo' los pasos de su papá

VER GALERÍA

Este ingreso le obliga a hacer un parón en su carrera, a pesar de que ya tenía confirmados varios espectáculos el próximo año. El 5 de enero estaba en su agenda el estreno de su obra cómica ¿Quién se confiesa primero?, que rinde homenaje al teatro de variedades y a su tradicional irreverencia junto a Francisco Arévalo, en Zaragoza. Con este espectáculo en el que trabaja con su gran amigo y compañero llevan girando desde antes de la pandemia, aunque lo volvieron a presentar el pasado mes de septiembre en Valencia, donde vive Fernando Esteso junto a su familia. Allí estuvieron en cartel hasta el 3 de octubre, tras lo que parece que comenzaron sus problemas de salud.

- El significativo mensaje de Aitana en medio de los rumores de ruptura con Miguel Bernardeau

En una entrevista con El Mundo el pasado verano Fernando Esteso aseguraba que vivía una vida muy tranquila junto a sus dos hijos, y su perro. Entonces comentaba también que vivía y trabajaba aún con ilusión por los nuevos proyectos, además de explicar que había estado colaborando en una película de Fernando Colomo titulada Cuidado con lo que deseas, "un cuento de Navidad precioso", decía y se espera que se estrene próximamente. No solo eso, sino que tiene otros dos proyectos entre manos, Incestum y Burga, dos filmes en los que podrá explorar nuevos registros.

VER GALERÍA

- Las sorprendentes conexiones de Ágatha con los Borbones: de la guerra de sucesión española a Alfonso XIII

Fernando Esteso tiene 76 años y continúa incombustible en los escenarios y ante las cámaras después de toda una vida trabajando, aunque es consciente de que ya no puede hacer las mismas cosas. No descarta el volver a juntarse con Andrés Pajares su mítico compañero de comedia con el que aún mantiene muy buena relación y se llaman y hablan con frecuencia. Hace solo unos meses se anunció que Atresmedia estaba preparando un nuevo formato de docuserie precisamente sobre la España cinematográfica de los 80 y, en particular, fijando la mitada en Pajares y Esteso. Ambos han participado en los testimonios, así como Carmen Maura, Antonio Resines, Concha Velasco, José Sacristán, Javier Gutiérrez, Javier Cámara, María Barranco, Millán Salcedo, Arévalo y Emma Ozores, entre otros.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.