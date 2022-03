¿Quién es el misterioso acompañante de Sofía Ellar? Te presentamos a Pablo García

Han pasado ya varios días, pero todavía se sigue hablando del revuelo que causó Sofía Ellar con su espectacular transformación. La artista nos dejó a todos sin palabras cambiando de imagen de manera radical y presentando a su 'alter ego', Mademoiselle Madame, que no tiene nada que ver con ella pero que le ha servido para presentar su nuevo proyecto. "Este corto compuesto de tres canciones cuenta una narrativa precedente a lo que vendrá después, que es ese álbum en el que llevo trabajando tantos meses: Libre", nos contaba Sofía. "Es un personaje que creé durante la pandemia y lo hemos hecho a medida de la mano de profesionales y psicólogos. Es la representación visual y musical de una persona que está perdida y no es capaz de recurrir a las herramientas para salir de ese agujero negro", aseguraba.

En este nuevo proyecto no ha estado sola sino que ha contado con la compañía de un chico misterioso que responde al nombre de Johnny Bravo. Se trata de un atractivo joven con el que ha compartido escenas en el vídeo y, por eso, se ha rumoreado que podría ser su nuevo novio. ¿Será verdad? La propia Sofía nos ha contado qué hay de cierto en esta historia, asegurando que es solo un gran amigo. "Muchos me estáis diciendo que me lo ligue, pero lo cierto, es que es Johnny Bravo, un mentiroso multiplicado por tres porque: ni es Johnny, ni es bravo, ni es actor. Pablo García es un gran amigo que me ha apoyado en los momentos difíciles y al que le hice el lío para todo este tinglado", nos explicaba para disgusto de sus seguidores, que se habían hecho ilusiones pensando que podrían ser pareja.

Pablo es modelo y empresario y nunca había trabajado como actor. Hasta ahora, solo se había puesto delante de la cámara en sesiones de fotos, campañas publicitarias... pero se lo ha pasado muy bien rodando con Sofía. "Os lo habéis creído, yo que soy más bueno que el pan... La verdad es que el papel de malote me ha gustado, me lo he pasado bastante bien". Trabaja en la agencia de modelos Clear Management, que cuenta con Teresa Baca, Nicolás Coronado, Ángela Ponce, Mark Vanderloo Jr. o Nahuel Casares, además de Carlo Costanzia, Alejandra Prat, Ana Obregón, Carmen Jordá, Estefanía Luyk, Fonsi Nieto, María Palacios, Marisa Jara, Modesto Lomba, Marta Robles o Ana García-Siñeríz, entre otros muchos. Además, junto a otros dos amigos ha creado la asociación 'Un mismo equipo'. "Es un proyecto muy bonito con el que pretendemos dar visibilidad o ser el altavoz de las personas que se han quedado en la calle o que ahora mismo viven una situación complicada. Nosotros intentamos echarles una mano, además de la forma que creemos que es más eficiente: buscándoles un trabajo", ha contado en un directo que ha hecho este fin de semana con Sofía.

La cantante le ha definido como: "Una persona que a diario da ejemplo sobre cómo ser tu mejor versión, sobre cómo puedes trabajar cada día en tí mismo, en tu alma, en tu corazón... Es una persona generosa a más no poder, un tío espectacular. Es un amigo mío adorable, que le quiero con locura". Además, quiso trabajar con él este nuevo proyecto porque ya se conocían y estaba convencida de que iba a resultar mucho más fácil. "Le conocí en uno de los momentos más difíciles... Como amigo, ha sabido estar a la altura, habiéndome conocido en un momento muy muy complicado y muy complejo (...) Pablo nunca había hecho un papel de nada, nunca había sido actor. Pero yo tenía que hacer un papel y me daba mucha vergüenza tener un momento así con Johnny Bravo, por mucho que estemos actuando... Yo en mis videoclips nunca he tenido que ponerme en una situación un poco más comprometida. Decía: 'Si es Pablo, cuando corte la cámara nos vamos a reír' y así fue. No se me hubiera ocurrido a nadie mejor, estoy orgullosísima de ti como amiga y siento muchísima admiración", son las cariñosas palabras que le ha dedicado.

Por su parte, Pablo ha contado cómo ha sido trabajar con Sofía: "Es muy divertido, pero es muy exigente y quiere que salga todo muy bien. Es muy perfeccionista, y no es que se ponga nerviosa sino que se pone tensa... y yo, como soy muy calmado, pues no me pongo nervioso". Tras darse a conocer, confiesa que su "Instagram echa fuego" y su amiga contaba entre risas que le consta que "hay muchas que estáis escribiendo a Pablo".

