Cristina Pedroche, antes de las campanadas: 'Este año será el más difícil de todos'

Faltan pocas horas para uno de los momentos más esperados de este 2020: las campanadas. Aunque la Nochevieja será diferente por culpa de la pandemia, sin grandes reuniones familiares como medida preventiva para combatir el coronavirus, lo que no cambiará es el momento en el que Cristina Pedroche muestra su espectacular look para dar las campanadas. Así, todas las personas desde sus casas, estén solas o no, podrán sentirse acompañadas de alguna forma y divertirse y disfrutar durante unas horas con lo que las cadenas tengan prepado, aunque será la primera vez que la mítica Puerta del Sol, donde se retrasmiten las uvas, se encuentre totalmente vacía.

"Mucho miedo. Incertidumbre. Inseguridad. Nervios. Esto es lo que siento porque este año será la primera vez en la historia que no habrá nadie allí. Vosotros me entendéis, ¿no?", escribía a pocos días del evento. Pero no solo eso, la mujer de David Muñoz también confesaba cómo se siente a pocos momentos de su aparición ante millones de españoles: "Un año más... Parece que fue ayer cuando empezamos a despedir el año juntos. Este será el más difícil de todos y prometo hacerlo con todo el amor y respeto del mundo. Gracias por estar siempre ahí", expresaba junto a una fotografía en la que hacía un repaso de todos los modelitos que ha lucido dando las Campanadas. "¡Ya está! ¡Ya lo tengo! Me siento iluminada y creo que ya tengo mi jugada maestra. No sé si estoy más nerviosa que loca, o al revés", añadía Pedroche sobre cómo ocupar el hueco que dejan los miles de españoles en la Puerta de Sol. ¿Qué se le habrá ocurrido?

Millones de españoles están espectantes y Cristina Pedoche lo sabe. "Para bien o para mal a todo el mundo le genera algo", aseguraba durante su visita a El Hormiguero la semana pasada al tiempo que ofrecía nuevos detalles del estilismo. "Es muy lo contrario a lo que llevo hoy. Porque este traje es precioso, muy bonito, que eso sí que lo tiene mi vestido oficial, pero no es tan cómodo como el que voy a llevar", explicaba. "Lo que quiero dar este año a la gente es brillo, luz, esperanza. Es un año muy complicado", añadía muy ilusionada. Además, ante la insistencia de Pablo Motos y las hormigas del programa, aclaraba que el traje de Nochevieja "no va enchufado" y que si engorda no pasa nada porque no es ajustado. "Por eso yo estoy muy relajada", aseguraba entre risas. ¿Dejará boquiabiertos a todos este año la presentadora? ¡Seguro que sí!

