El chef Sergi Arola se casa por sorpresa en Chile

Lo de Sergi Arola, de 52 años, y Francisca Laree, de 33, fue amor a primera vista. Por eso no han querido esperar y, aunque inicialmente su boda estaba prevista para el próximo año, ya han unido sus vidas. La ceremonia sorpresa tuvo lugar en el registro civil de Quilimari, una pequeña localidad de Chile, lugar en el que sellaron una relación que comenzó hace poco más de un año. El propio chef ha compartido algunas imágenes del enlace, contando que cuando las circunstancias lo permitan lo celebrarán con una gran fiesta. “Ayer fue un día muy especial para Francisca y para mí... Gracias por ayudarnos en esta medida celebración de a “dos”... Ya vendrán tiempos para celebrarlo con amigos y familia, ahora no toca. ¿Qué puedo decir? Soy feliz, y eso, este maldito 2020, pese a todos los golpes que ha dado, ¡no me lo puede quitar!”.

El chef Sergi Arola, de nuevo enamorado: 'Eres mi alma gemela'

La novia, que llevaba un vestido blanco con detalles de encaje en los hombros y ceñido a la cintura con una lazada, también expresó su felicidad después de haber dado este importante paso. “Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que me casaría con un hombre tan maravilloso como tú. Eres todo lo que siempre quise y ¡muchísimo más! Me siento cada día la mujer más afortunada del mundo, la más feliz con solo tenerte a mi lado siempre y sentir tu amor en cada instante”. Una auténtica declaración de amor a la que él respondió: “¡Ni la mitad de lo afortunado que me haces sentir cada segundo mi vida!”. Después de firmar su unión, disfrutaron de un menú en el restaurante Olam (del chef Raúl Yáñez, buen amigo de Sergi) a base de ostras y atún, como mostró Arola.

Separados por la pandemia

La pareja se conoció cuando ella asistió como alumna a unas clases que el español impartía en la escuela Kitchen Club. "Tuvimos muy buena onda esa noche, pero absolutamente de amigos. Hablamos de música, de tocar la guitarra, de motos, una de las pasiones que compartimos". Tras las clases, Laree le invitó a una concentración benéfica de moteros, afición que comparten, que fue el punto de partida de una intensa historia de amor. "Entonces nos conocimos un poco más y no nos separamos. No hubo que darle vueltas: era ella, mi alma gemela" señaló el chef español.

La rockera pedida de mano de Sergi Arola a su novia

A principios del mes de diciembre anunciaron su compromiso después de un año que no fue nada sencillo. El cocinero catalán, padre de dos hijas, Carla y Ginevra, fruto de su matrimonio con Sara Fort, vivía en Chile cuando estalló la crisis sanitaria y decidió regresar a España para estar cerca de su familia. La pandemia le mantuvo lejos de Francisca, enfermera de cuidados intensivos en Chile, durante varios meses hasta que finalmente pudo regresar a su lado.

