El especial de Nochevieja de José Mota incluye el cameo más inesperado…¡su hijo de siete años!

El especial de Nochevieja de José Mota ya se ha convertido en todo un clásico de la pequeña pantalla cada 31 de diciembre. Y es que, el humorista lleva más de 12 años consiguiendo que la audiencia de Televisión Española dé la bienvenida al Año Nuevo con una sonrisa. Este 2020, José Mota ha preparado una apuesta diferente, dedicada especialmente a las personas más mayores, las que más han sufrido con la pandemia del coronavirus que ha marcado este año. Bajo el título Adiós dos mil vete: cinema paraeso, el programa de José Mota llega también con una sorpresa entre sus populares cameos, ¡el de su hijo!

Por primera vez José Mota ha trabajado de la mano de su hijo mediano, José Sánchez Rivas, de tan solo siete años. El cómico y el niño protagonizarán el hilo conductor de la historia del programa, basada en el gran clásico del cine: Cinema Paradiso, al que se hace referencia ya desde el propio título del especial. Una historia llena de ternura en la que un anciano proyeccionista le muestra al pequeño cómo afrontar la vida desde el camino de la bondad y que el humorista ha escogido como carta de presentación para su espacio de Nochevieja 2020.

De lo que no cabe duda es de que el hijo de José Mota ocupará un lugar privilegiado en este programa y su anuncio ha sido uno de los cameos que más ha sorprendido a los seguidores del cómico, a pesar de los muchos y reseñables que le han acompañado a lo largo de todos estos años. José es fruto de la relación del cómico con la actriz Patricia Rivas, a quien también pudimos ver como colaboradora de sus shows en televisión hace años y con quien tiene tres hijos en total: Daniela, nacida en 2007; José, el protagonista de Adiós dos mil vete: cinema paraeso; y, Valeria, que nació en el año 2015.

El especial de Nochevieja de José Mota más emotivo

Aunque aún no se han desvelado muchos detalles y habrá que esperar a esta noche para descubrir qué sorpresas se encuentran en Adiós dos mil vete: cinema paraeso, seguro que José Mota hara reír con sus imitaciones y críticas típicas en un repaso de los grandes momentos que ha dejado este año a su paso. Lo que sí ha desvelado el humorista en una entrevista concedida al diario El País es que su especial de Nochevieja de 2020 no promete tantas risas como otras veces, ya que, Mota ha preferido cambiar el humor por la emoción y devolver la ilusión a los más mayores: "Solo puedo decir que es un homenaje a Cinema Paradiso y a la generación de nuestros padres. Siento veneración por ellos. Una generación que recibió tan poco de sus mayores y que ha dado tanto a sus hijos. Estaban más preocupados por el ser que por el tener, que es lo que preocupa ahora. Nos han llenado de dignidad, y no conviene olvidarlo", explicaba el cómico.

