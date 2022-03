Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page: conoce a los protagonistas de 'Los Bridgerton'

Amores imposibles, intrigas, dramas familiares y un vestuario espectacular son algunos de los ingredientes principales de Los Bridgerton, la nueva ficción de Shonda Rhimes. La creadora de series tan exitosas como Anatomía de Grey, que centrará su nueva temporada en el coronavirus, o Scandal, estrenaba serie en Netflix el pasado 25 de diciembre. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX y con la poderosa familia Bridgerton como protagonista, la nueva ficción de esta aclamada guionista tiene como protagonista a la hija mayor del clan, Daphne, a quien interpreta la actriz Phoebe Dynevor. Pero no está sola, la joven, que vive en una sociedad en la que encontrar un marido es una prioridad, verá cómo algunas habladurías sobre ella se expanden con la llegada del duque de Hastings, personaje al que pone cara el actor Regé-Jean Page.

Así es 'Los Bridgerton', la candidata a convertirse en la serie estrella de esta Navidad

La protagonista de la ficción, que tiene 25 años, conoce a la perfección la industria del cine y la televisión, ya que es hija de la actriz de Coronation Street Sally Dynevor y del escritor y actor Tim Dynevor. Nacida en Manchester en 1995, es la mayor de tres hermanos y ha asegurado en algunas entrevistas que para meterse en el papel suele recurrir a ponerse música. Además, la actriz no duda en utilizar las redes sociales para dar su opinión sobre la actualidad, tal y como hizo con el movimiento Black Lives Matter. Es muy probable que la reconozcas por su papel en Younger, donde interpreta a Clare, la camarera irlandesa que se casa con Josh para obtener los papeles. Pero no era la primera vez que se ponía frente a la cámara. Con solo 14 años participaba en Waterloo Road (donde también actuaba su compañero de Los Bridgerton), después se ponía en la piel de Lotti Mott en Snatch junto a Rupert Grint (a quien quizás conozcas mejor como Ron Weasley en Harry Potter) y era Martha Cratchit en Dickensian.

En cuanto al coprotagonista de la serie, Regé-Jean Page, del que sus más allegados dicen que es "encantador y muy educado", nació en 1990 en Zimbabwe, donde vivió hasta los 14 años, cuando se mudó a Reino Unido. Es el segundo de cuatro hermanos, de padre predicador inglés y madre enfermera. Formó parte, junto con un hermano pequeño, de una banda punk que le ayudó a decidir lo que quería hacer con su vida. Así, en 2013 se graduaba en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y comenzaba a actuar en The History Boys y Merchant Of Venice junto a Jonathan Pryce. Dos años después se sumaba al elenco de la serie dramática de BBC Waterloo Road y en 2016 debutaba en Estados Unidos con la serie Raíces del Canal Historia, aunque donde más éxito conseguía era en For the People, formato creado también por Shonda Rimes.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.