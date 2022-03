El accidentado villancico de Sofía Ellar y Álvaro Soler: copas rotas e incluso fuego La melena de la cantante acabó ardiendo en un vídeo que no salió como ellos esperaban

Loading the player...

Sofía Ellar y Álvaro Soler han tenido una bonita idea para felicitar las fiestas a sus seguidores: grabar un vídeo en el que aparecen juntos cantando un villancico. Sin embargo, no ha salido como la pareja planeaba. Su intento ha finalizado de la forma más accidentada posible, con varias copas rotas e incluso fuego, pues la melena de la cantante ha acabado ardiendo al entrar en contacto con un vela encendida. No sin razón, Sofía se ha referido a él como "el villancico maldito". Dale al play y no te lo pierdas.

-El cambio de 'look' de Sofía Ellar que no ha salido como esperaba: 'De repente tengo 60 años'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.