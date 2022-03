Cristina Pedroche, sobre su vestido de Nochevieja: 'Si engordo no pasa nada porque no es ajustado' La presentadora también ha aclarado que, aunque su intención es llevar la luz a todas las casas, el traje 'no va enchufado'

Cristina Pedroche tiene todo listo para la última noche del año. La presentadora dará las campanadas desde la Puerta del Sol con Alberto Chicote y la expectación por ver su vestido es máxima. "Para bien o para mal a todo el mundo le genera algo", aseguró durante su visita a El Hormiguero, al tiempo que ofrecía nuevos detalles del estilismo. "Es muy lo contrario a lo que llevo hoy. Porque este traje es precioso, muy bonito, que eso sí que lo tiene mi vestido oficial, pero no es tan cómodo como el que voy a llevar", explicó. "Lo que quiero dar este año a la gente es brillo, luz, esperanza. Es un año muy complicado", añadió. Pedroche, ante la insistencia de Pablo Motos y las hormigas del programa, aclaró que el traje de Nochevieja "no va enchufado" y que si engorda no pasa nada porque no es ajustado. "Por eso yo estoy muy relajada", aseguró entre risas.

La de Vallecas sabe que su aparición en las campanadas va a generar críticas, como todos los años, y hay ciertos comentarios que entiende, pero otros la molestan muchísimo. "A mí lo que más me molesta, lo que más, es que digan que no hay trabajo en el vestido. Te puede parecer feo, porque para gustos los colores, pero que digan que no hay trabajo detrás... cuando llevo todo el año trabajando... ya no por mí, sino por los grandísimos profesionales que hay detrás de cada puntada... y el pelo, y el maquillaje, los zapatos o lo que sea que lleve", defendió. "Todo está muy pensado, todo está muy ideado por un grandísimo equipo de profesionales a los que estoy eternamente agradecida, como por ejemplo Josie, porque Josie es lo más", zanjó.

Hace unos días, HOLA.com publica en primicia algunos detalles del look de Cristina Pedroche para las campanadas. Su peluquero, Óscar Lozano, nos dijo que la presentadora llevaría "un peinado muy sorprendente y espectacular. "Este año es totalmente diferente a los anteriores", reveló. Con el maquilleja, según explicó su maquilladora de confianza, Carolina Moreno, han buscado "la luminosidad".

El mensaje navideño de Pablo Motos

Pablo Motos terminó el último programa del año 2020 con un emotivo mensaje para todos los espectadores que hizo llorar a Cristina Pedroche. El presentador dio un consejo para poder ser felices y disfrutar de estas Navidades tan diferentes en las que muchas personas echarán de menos a sus familiares. "Lo que propongo es que le pongáis un tiempo límite a la tristeza. Llorar diez minutos, pero no toda la noche, y te diré por qué. Lo normal es que te sientas culpable si te lo estás pasando muy bien y de repente te acuerdas de tu ser querido y parece que le estás faltando al respeto porque ha muerto, pero es un error, porque si le pudieses preguntar qué es lo que más desea en ese momento para ti, seguro que te contestaría que te cuides mucho y que seas feliz. No hay mejor forma de honrar la memoria de todos los que ya no están con nosotros que hacerles caso y eso se consigue riendo y cambiando el ambiente", dijo el presentador.

Como broche final, Motos envió un bonito mensaje a la audiencia: "Os deseo mucho amor, salud de sobra y amigos que os quieran".

