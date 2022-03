Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones dan la bienvenida al nuevo bebé de la familia

El año no podría terminar mejor para Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. El hijo mayor del actor, Cameron Morrell Douglas, y su mujer, Viviane Thibes, han dado la bienvenida a su segundo hijo, Ryder, tal y como ellos mismos han anunciado a través de las redes sociales. "Aterrizado en el planeta tierra. Bienvenido, hijo mío... Ryder T. Douglas", ha escrito el actor junto a esta foto tan entrañable en la que aparecen con su recién nacido y su otra hija, Lua, de 3 años. "Este año ha sido muy duro para todos nosotros, pero Dios nos ha enviado una bendición. Ryder, te quiero mucho", ha añadido Viviane, asegurando que su hija todavía está "procesando la noticia".

La feliz mamá hace referencia al gesto tan particular que tiene la pequeña Lua, que no parece muy emocionada con su hermanito. "Estoy muy feliz por Vivian y por ti. ¡No creas que Lua está muy segura de esto! Menudo regalo de Navidad", ha dicho el abuelo del bebé. Se trata de un detalle que tampoco ha pasado desapercibido para la propia Catherine Zeta-Jones, de 50 años, que ha bromeado: "¡La cara de Lua! Es como... 'cualquier cosa'... ¡Qué graciosa!".

El protagonista de Instinto Básico está muy emocionado con la llegada del nuevo miembro de la familia y ha confesado que es un "abuelo orgulloso". Cameron es el único hijo que el actor, de 76 años, tuvo con su primera mujer, Diandra Luker, con la que estuvo casado desde 1977 hasta 1995. Tiene dos hermanos, Dylan Michael, de 20 años, y Carys Zeta, de 17, fruto del matrimonio de Michael Douglas con la actriz de películas tan conocidas como La máscara del Zorro, La Terminal, Ocean's Twelve, Chicago o La Trampa. El pasado 18 de noviembre celebraron 20 años de matrimonio, sin embargo, debido a la pandemia no pudieron organizar una gran fiesta. "Me encantaría poder reunir a todos nuestros amigos en un solo lugar, pero no lo haremos hasta que estemos completamente fuera de peligro. Así que me quitaré la mascarilla y dejaré que mi marido me bese apasionadamente, para después volver a ponérmela", dijo a la revista People.

Una ausencia destacable

Lamentablemente, Cameron no ha podido compartir este momento tan feliz con su querido abuelo, Kirk Douglas, quien falleció el pasado mes de febrero a los 103 años, y que fue su mayor apoyo, sobre todo en el momento más dramático de su vida. "Perderle es una de esas cosas que, incluso cuando lo ves venir, resulta muy difícil", dijo en una entrevista que concedió recientemente a The Hollywood Reporter. "Él siempre estuvo ahí, siempre me apoyó y creyó en mí, incluso cuando yo había tirado la toalla", confesó Cameron en referencia a su terrible adicción a las drogas y a los seis años que pasó en la cárcel por tráfico de estupefacientes. "Siempre tuvo claro que lo superaría y se aseguró de que yo lo supiera", añadió el hijo de Michael Douglas, que sintió el gran apoyo de su abuelo durante los años en los que estuvo distanciado de su padre.

