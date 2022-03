¿Ya has visto 'Navidad en casa'? La serie nórdica que huye de la típica comedia romántica

Si eres de los que amas estas fechas llenas de luz, buen rollo, decoración y buenos sentimientos, hay una serie que no te puedes perder y que el año pasado triunfaba en visionados. Además, el pasado 18 de diciembre los fans de las series de Navidad tenían la suerte de que Netflix estrenara su segunda temporada. ¿Cuál es? Navidad en casa, una de sus ficciones noruegas revelación. A lo largo de seis capítulos de treinta minutos cada uno los espectadores podrá sumergirse en la historia de una joven soltera, Johanne, una enfermera treintañera que harta de tener que escuchar continuas opiniones sobre su situación sentimental, decide no tener que pasar por ello otra vez y se inventa un novio ficticio para que su familia la deje en paz (y no la pongan en la mesa junto a los niños). Tendrá que encontrarlo en 24 días, pero las cosas no resultan como esperaba, surgen demasiadas complicaciones y corre el riesgo de decepcionar a sus seres queridos y humillarse a sí misma.

Además también deberá lidiar con sus amigas casadas, sus nuevos vecinos, sus exnovios y su problemática familia. Puede que a muchos todo esto les suene a típica comedia romántica y a un argumento que se ha visto ya en infinitas ocasiones. Sin embargo, Navidad en Casa consigue sorprender y alejarse de los estereotipos de la típica comedia romántica americana siendo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, gracias, entre otros factores, a un sentido del humor sarcástico. La ficción también permite conocer las costumbres noruegas en estas fiestas y deleitarnos con escenas en las que la nieve es una protagonista más. Por no decir que más de una persona soltera se llegará a sentir identificada con Johanne y sus circunstancias.

El reparto de la ficción de la plataforma estadounidense está encabezado por la actriz noruega Ida Elise Broch, conocida por haber participado en el filme The Man Who Loved Yngve o en Switch. A la protagonista se le suman Gabrielle Leithaug como Jørgunn, la compañera de piso y mejor amiga de la protagonista. Dennis Storhøi; quien interpreta a Tor, su padre y Anette Hoff, su madre; Ghita Nørby, como la señora Nergaard, paciente con EPOC en el hospital; Hege Schøyen, quien dirige al grupo de las enfermeras de su centro de trabajo y Bjørn Skagestad, quien hace de Bengt Erik, un político y empresario que se colará en la vida de Johanne.

