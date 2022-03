Edurne, Esther Doña y Blanca Suárez, entre las noticias más destacadas de la semana en HOLA.com No te pierdas este vídeo con lo más importante de los últimos siete días

¿Te gustaría ver a Edurne, vestida de 'premamá Noel', repartiendo regalos a los niños? ¿Quieres escuchar las bonitas palabras que le dedica Blanca Súarez a su ex, Mario Casas, por su nominación a los Premios Feroz? Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en este vídeo que recoge las noticias más destacadas de la semana en HOLA.com. Además, el tenista Roberto Bautista posa junto a su familia y concede una entrevista muy interesante. No es la única que abre su corazón, Esther Doña habla para la revista ¡HOLA! del que ha sido el peor año de su vida. En el apartado de realeza, destacan las felicitaciones de Navidad que han hecho, junto a sus familias, los príncipes Haakon de Noruega y Carlos Felipe de Suecia. ¿Te gustaría ver las imágenes de Leonor y Sofia en un acto al que han acompañado a los reyes? Todo esto y mucho más, entre las noticias más importantes de los últimos siete días. Dale al play y no te lo pierdas.

