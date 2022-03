Desde 'Got talent' hasta 'Tu cara me suena': los éxitos de Cristina Ramos por todo el mundo La cantante ha triunfado a nivel internacional en varios 'talents' musicales

Cristina Ramos se convertía en la ganadora, con el 62% de los votos de la audiencia, de la primera edición de Got talent España en 2016. Su voz prodigiosa y su inesperado cambio de look en medio de su actuación sorprendían al jurado y a los espectadores. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, pasaba de cantar ópera a un tema rock con un control de voz que muchos otros artistas quisieran. Por eso, la cantante se metía al público en el bolsillo, pero especialmente a Edurne, que le daba su pase de oro directo a la final, donde deslumbraba con Who Wants to Live Forever acompañada por un piano. Desde entonces, la actual participante de Tu cara me suena no ha dejado de cosechar éxitos a nivel internacional. Lo curioso de la artista es que nunca quiso en un primer momento presentarse a las audiciones del programa de Telecino sino que fue su novio, el también cantante Iñigo Irigoyen, el responsable de haberla apuntado tras remitir un vídeo suyo al programa, algo que le agradecerá toda la vida.

Sus comienzos en el mundo de la música se remontan a cuando la canaria cantaba con un grupo latino en los diferentes municipios de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, pero lo cierto es que desde su participación en Got talent, la artista ha tenido un ascenso meteórico. Cristina probaba suerte al otro lado del charco presentándose en 2018 a La Voz México y, una vez más, dejaba impactados a los coach del programa. No solo fue seleccionada para el programa (formaba parte del equipo de Carlos Rivera), sino que además ganaba la final. En julio de 2019, lograba colarse en la final de la edición World's Got Talent, organizada por la cadena asiática Hunan TV, y en la que tan solo ocho artistas tuvieron ocasión de demostrar su talento sobre el escenario. Y aunque conseguía el botón dorado de David Foster, el productor musical más galardonado en la historia de los Grammy, en esta ocasión no coseguía la victoria.

Además, Cristina fue invitada a la primera edición especial de Britain's Got Talent: The Champions, donde se reunían los mejores participantes de las diferentes versiones internacionales del programa. "Para ser honestos, has barrido al resto de cantantes, tu actuación es indescriptible", llegaba a decirle el productor Simon Cowell tras ver su actuación. En febrero de 2019 terminaba su participación en America's Got Talent: The Champions, una edición que reunía como en el país británico a los mejores artistas que han pasado por las distintas versiones del formato alrededor del mundo. Tampoco lograba ganar, pero se quedaba cuarta y era la única cantante en colarse entre los cinco finalistas. Ahora la artista se encuentra en la octava edición de Tu cara me suena, donde de momento se encuentra tercera en la clasificación, solo por detrás de Nerea Rodríguez y Jorge González. ¿Logrará finalmente una nueva victoria?

