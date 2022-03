'Eres preciosa', Óscar Casas derrite la nieve con su felicitación a Begoña Vargas por su cumpleaños

Desde que se reencontrasen en junio tras pasar el confinamiento separados, Óscar Casas y Begoña Vargas han decidido recuperar el tiempo perdido y no han dejado de hacer planes juntos, siempre que la normativa sanitaria lo permitía. Si en el cumpleaños del actor, el pasado mes de septiembre, la pareja lo celebraba en Girona, ahora es ella la que sopla las velas en una romántica escapada a la nieve. La joven ha cumplido 21 años y para felicitarla, su chico le ha dedicado unas románticas palabras y unas fotografías de la excursión que son el testimonio gráfico de su felicidad.

- Begoña Vargas cambia de look y esto es lo que opina su novio

"Eres preciosa. Te quiero, mi niña. Feliz cumpleaños", ha escrito Óscar junto a tres primeros planos de la pareja disfrutando de la nieve y derrochando amor. Esta cariñosa felicitación no ha quedado sin respuesta por parte de la actriz, que contestaba: "¡Mi niño! qué feliz me haces. Te quiero mucho, mucho mucho". Además, algunos de los hermanos Casas, como Sheila y Christian se han sumado a los buenos deseos y han alabado las bellas fotografías de la pareja con comentarios como "Bonitos" y varios emojís con forma de corazón. También Begoña ha publicado más instantáneas de su día de esquí. "They say I'm 21" (Dicen que tengo 21), ha escrito, a lo que su novio respondía también en inglés con otra dosis de romanticismo: "My angel".

VER GALERÍA

En las fotos, Begoña luce trenzas y un gorro para protegerse del frío, que le impiden presumir de su último cambio de look, muy aplaudido por sus fans. Hace unas semenas, la actriz y bailarina decidió decir adiós a su melena rizada y decantarse por el pelo liso, dejando claro que no renuncia a su estilo camaleónico. Sus cambios de imagen demuestran que le encanta divertirse con su pelo tanto como con su ropa. Como la propia Begoña explicaba a FASHION.hola.com, "un día me levanto roquera, otro más pijilla, otro quiero llevar ropa oversize… Cada día me da por una cosa".

Begoña y Óscar llevan ya más de dos años de relación y siguen tan unidos como el primer día. Además, los dos forman un tándem perfecto ya que no solo comparten su pasión por la interpretación sino también por el baile, tal y como han reflejado en muchos vídeos en los que aparecen perfectamente coordinados al ritmo de la música. También son muy frecuentes los intercambios de declaraciones de amor como la que le ha dedicado ahora Óscar por su 21º cumpleaños. "Me haces la mujer más feliz", "Mi mejor decisión", "Te quiero" o "Mi niño guapo", son otros los románticos mensajes que suelen dedicarse públicamente. Además, el actor está muy orgulloso de su chica, que acaba de terminar el rodaje de Las leyes de la frontera, película dirigida por Daniel Monzón (Celda 211, El Niño) y basada en la novela de Javier Cercas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.